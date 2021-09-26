ФОТО | Судебный исполнитель выставил на продажу дом скандально известной Керсти Крахт
Дом Крахт выставлен на продажу уже второй раз. В начале марта его пытались продать по начальной цене в 569 000 евро, а сейчас увеличили ее до 655 000 евро.
Площадь дома составляет 269,2 м2, площадь земли — 5014 м2. Речь идет о построенном в 2006 году двухэтажном здании, расположенном на закрытой приватной территории в Клоогаранна в 100 метрах от моря. На участке растут сосны и плодовые деревья, имеется солнечная терраса из дерева, на которой можно наслаждаться утренним кофе.
На первом этаже дома находятся просторный коридор, жилая комната-столовая с камином, кухня, хозяйственное помещение, гардероб, туалет, душевая, парилка и терраса. Отдельно расположен вместительный гараж на два автомобиля и техническое помещение.
Стены и перегородки выполнены из монолитного железобетона. Дерновая крыша экологична и не нуждается в уходе. Локальная канализация, центральное водоснабжение, отопление — геотермальное и каминное. В доме имеется сигнализация, принудительная вентиляция и система охлаждения.
Территория дома закрыта и ограждена забором. Остановки общественного транспорта располагаются на расстоянии одного километра. Недалеко — школа Лауласмаа, есть возможность использовать школьный автобус.
Кроме того, дом вошел в каталог “Лучшее жилье Эстонии 2006-2007”.
Весной 2020 года Керсти Крахт пыталась продать участок и построенный на нем в 2006 году дом за 595 000 евро, но безуспешно. Теперь же дом выставил на аукцион судебный исполнитель, так как у Крахт очень много долгов и законными методами она погасить их не в состоянии.
Для участия в аукционе необходим залог в 15 000 евро. Зарегистрироваться на участие можно до 5 октября на сайте Oksjonikeskus.
Крахт приобрела дом в 2002 году от имени фирмы Kermon Invest. В период 2003–2011 года участок принадлежал лишь Крахт, а в 2011–2018 — Крахт и ее сыну, пока в 2018 не перешел их общему предприятию Kermon Hekta.
Как Delfi писал ранее, согласно подозрению, бизнесмен Хиллар Тедер договорился о взятке Керсти Крахт, советнице тогдашнего министра финансов Мартина Хельме, за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для проекта Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны 12 января сотрудниками КаПо. 14 января подозреваемые были арестованы.
Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки. Суд отметил, что деяния Крахт носили систематический характер и были направлены на улучшение ее материального положения.
Напомним, что в прошлом году государство одобрило кредит на 39,3 миллиона евро для строительства в Таллинне района Porto Franco. Кредит частной компании выдан на шесть лет через фонд KredEx под 2% годовых плюс 12-месячная ставка Euribor. Как отметили специалисты, это слишком выгодные условия для подобной сделки. Конкуренты назвали нормой кредит на 10% годовых.