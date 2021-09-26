ФОТО | Судебный исполнитель выставил на продажу дом скандально известной Керсти Крахт

Дом Крахт выставлен на продажу уже второй раз. В начале марта его пытались продать по начальной цене в 569 000 евро, а сейчас увеличили ее до 655 000 евро.

Площадь дома составляет 269,2 м2, площадь земли — 5014 м2. Речь идет о построенном в 2006 году двухэтажном здании, расположенном на закрытой приватной территории в Клоогаранна в 100 метрах от моря. На участке растут сосны и плодовые деревья, имеется солнечная терраса из дерева, на которой можно наслаждаться утренним кофе.

На первом этаже дома находятся просторный коридор, жилая комната-столовая с камином, кухня, хозяйственное помещение, гардероб, туалет, душевая, парилка и терраса. Отдельно расположен вместительный гараж на два автомобиля и техническое помещение.

Стены и перегородки выполнены из монолитного железобетона. Дерновая крыша экологична и не нуждается в уходе. Локальная канализация, центральное водоснабжение, отопление — геотермальное и каминное. В доме имеется сигнализация, принудительная вентиляция и система охлаждения.

Территория дома закрыта и ограждена забором. Остановки общественного транспорта располагаются на расстоянии одного километра. Недалеко — школа Лауласмаа, есть возможность использовать школьный автобус.

Кроме того, дом вошел в каталог “Лучшее жилье Эстонии 2006-2007”.

Весной 2020 года Керсти Крахт пыталась продать участок и построенный на нем в 2006 году дом за 595 000 евро, но безуспешно. Теперь же дом выставил на аукцион судебный исполнитель, так как у Крахт очень много долгов и законными методами она погасить их не в состоянии.

Для участия в аукционе необходим залог в 15 000 евро. Зарегистрироваться на участие можно до 5 октября на сайте Oksjonikeskus.

Крахт приобрела дом в 2002 году от имени фирмы Kermon Invest. В период 2003–2011 года участок принадлежал лишь Крахт, а в 2011–2018 — Крахт и ее сыну, пока в 2018 не перешел их общему предприятию Kermon Hekta.