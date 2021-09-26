Анализ цен на недвижимость в Таллинне: в каких районах квадратный метр жилья дороже всего

По словам исполнительного директора Kinnisvara24.ee Катрин Арон, сейчас квартиры с самой высокой средней ценой за квадратный метр продаются в Таллинне в районах, где недвижимость высоко ценится на протяжении многих лет. “Средняя цена квадратного метра недвижимости, продающейся в Кадриорге, Сюдалинне, Пирита, Маакри и Старом городе, выросла почти до 4000 евро. Фактическая цена сделок несколько ниже и во многом зависит от состояния конкретного объекта”, — пояснила Арон.

В настоящее время в Сюдалинне и Пирита продается всего несколько квартир, но в отдельных таллиннских районах на продажу выставлены более 100 различных объектов. Больше всего предложений можно найти в Мустамяэ, Кадака, Каламая, Астангу, Вяйке-Ыйсмяэ и Лиллекюла. “Количество предложений во всех этих районах увеличивается за счет того, что здесь построены новые многоквартирные дома. Например, именно в новостройках расположены более 40% выставленных на продажу объектов в Вяйке-Ыйсмяэ. В Астангу, где недавно был построен новый жилой квартал, более половины всех предложений приходится на объявления о квартирах в новостройках”, — отметила Арон.

Хотя спрос на новостройки высок, а цены за квадратный метр в среднем выше, средняя цена сделки зависит в первую очередь от местоположения, и лишь затем роль начинает играть возраст дома.