Дарственная или завещание: что лучше оформить, чтобы передать свою недвижимость родственникам
В случае дарственной человек, принимающий “подарок”, сразу становится его владельцем. В случае завещания имущественные права переходят наследователю только после смерти прежнего владельца.
Что надежнее?
“Завещание — односторонняя сделка. Его оформление никак не влияет на право человека распоряжаться своим имуществом. Можно продать или подарить его. Завещание может быть в любой момент изменено. Хотя слишком частое изменение текста может в будущем указывать на проблему в дееспособности завещателя. Но составление повторного завещания спустя разумный срок не должно вызывать сомнения”, — говорит юрист Larssen Legal Георгий Джаниашвили.
Дарственная же — двусторонний договор. Имущество меняет собственника, как только стороны подписывают договор. Если даритель желает и после заключения договора пользоваться уже не своей недвижимостью, надо заключить еще и договор о праве пользования.
“Договор даст уверенность в том, что даритель будет иметь право пользоваться недвижимостью, то есть жить в квартире до конца своей жизни. Получатель дара может продать квартиру чуть ли не на следующий день. Но при этом обязанность предоставить дарителю возможность проживания в этой квартире будет переходить к каждому последующему собственнику”, — говорит юрист.
Во избежание дальнейших споров можно в договоре дарения указать, кто несет расходы, связанные с использованием квартиры. Но если это не указано, то предполагается, что расходы несет тот, кто там проживает. В случае возникновения долгов перед КТ ответственным за это является собственник квартиры. Далее уже собственник может востребовать ущерб с проживающего.
Если дарится недвижимость, в которой проживает сам даритель, то он может оставить право проживания, как себе, так и другому лицу, например супругу или ребенку. Это право можно занести в Крепостную книгу, чтобы третьи лица могли его видеть. В таком случае продать или заложить подаренную недвижимость будет сложнее.
Но даже при договоре о праве пользования у дарителя нет полной гарантии, что не возникнет неприятностей. Например, квартира может быть продана по решению суда за долги нового собственника.
Какие документы нужны для оформления дарственной, подскажет нотариус. Но, как минимум, это должен быть документ о приобретении квартиры, ведь вы ее приватизировали или купили, получили по наследству или по дарственной. Второй вопрос, в каком семейном положении был даритель на момент приобретения квартиры. Если в браке, тогда на сделку должен прийти и супруг.
Даритель может отступить от дарственной и потребовать вернуть подаренную недвижимость в случае, если: получатель проявил крайнюю неблагодарность по отношению к дарителю или его близкому человеку; даритель не может исполнять свою законную обязанность по содержанию или не может содержать себя самого, за исключением случаев, когда даритель умышленно поставил себя в такое положение; получатель не исполняет связанные с даром обязанности или условия.
Даритель может отступить от дарственной в течение одного года со времени, когда он узнал о возникновении такого права.
Завещания бывают разные
В отношении завещания плюсом может быть то, что оно может быть как домашним, так и нотариальным. Второй вариант, по словам юриста Джаниашвили, надежнее. Однако нотариальное завещание может быть сделано один раз. Наличие же завещания, которое составлено дома, можно зарегистрировать на государственном портале eesti.ee, где указать место его хранения.
“Домашним может быть подписанное в присутствии свидетелей или собственноручно написанное завещание. Очень важно, чтобы завещатель собственноручно зафиксировал дату и год составления документа. Домашнее завещание теряет действие, если со дня его составления прошло шесть месяцев, и завещатель продолжает жить. Если дата составления не указана и невозможно каким-либо способом ее установить, то завещание ничтожно”, — объясняет юрист.
Собственноручно написанное завещание должно быть написано завещателем от руки от начала до конца. Нельзя распечатывать его на компьютере или пишущей машинке. Завещатель должен указать свое имя, число, месяц, год составления завещания и поставить подпись.
Для составления завещания, подтвержденного в присутствии свидетелей, закон требует присутствия двух дееспособных людей одновременно. Завещатель должен сообщить им о том, для чего они были вызваны. Свидетелям не обязательно знать содержание завещания.
Сразу после того, как наследодатель подписал завещание, свидетели также подписывают его. И завещатель, и свидетели должны приложить к своей подписи дату и год. Свидетели удостоверяют своими подписями, что наследодатель сам подписал завещание и что в их понимании он дееспособен.
Свидетелем не может быть прямой родственник или родственник по линии второго супруга. Завещание, подтвержденное в присутствии свидетелей, не обязательно должно быть написано самим наследодателем. Оно может быть машинописным или рукописным, и в нем должны быть указаны имя наследодателя, дата и год завещания.
Цена вопроса
“Если сравнивать расходы, то завещание существенно дешевле. Нотариально заверенное завещание стоит 32,55 евро + налог с оборота. Оформление домашнего завещания ничего не стоит”, — говорит Джаниашвили.
В случае договора дарения расходы на нотариуса рассчитываются на основе стоимости объекта договора дарения (квартиры) в соответствии с таблицей нотариальных сборов, указанных в законе.
“Если подарок стоит 50 000 евро, нотариальный сбор составляет 167,40 евро + налог с оборота”, — приводит пример юрист.
Если получатель квартиры решит продать ее, то как в случае наследования, так и в случае дарственной за продажу придется заплатить 20% подоходного налога. Но это лишь в том случае, если квартира не является постоянным местом жительства продавца.
Например, если человек будет сдавать полученную в наследство квартиру, то при продаже ему придется заплатить подоходный налог. А если человек продает квартиру, в которой сам проживал, то налог платить не надо. Но в течение двух лет без уплаты налога можно продать только одну квартиру.
“Какой документ оформлять, это личное дело каждого. Хочу еще раз напомнить, что, даря свою недвижимость, еще и единственную, даритель лишается права собственности, что с экономической точки зрения — плохой шаг. Очень часто в старости квартира продаётся для покрытия расходов в доме по уходу. После дарственной у вас такой возможности уже не будет. Сегодня вы можете быть уверенным в том, кому дарите — что вас не выгонят, не оставят без помощи. Но, к сожалению, случается, что сегодня вы родной человек, а завтра финансовые вопросы станут важнее вас”, — подытоживает юрист.