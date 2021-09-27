Дарственная или завещание: что лучше оформить, чтобы передать свою недвижимость родственникам

Но даже при договоре о праве пользования у дарителя нет полной гарантии, что не возникнет неприятностей. Например, квартира может быть продана по решению суда за долги нового собственника.

Если дарится недвижимость, в которой проживает сам даритель, то он может оставить право проживания, как себе, так и другому лицу, например супругу или ребенку. Это право можно занести в Крепостную книгу, чтобы третьи лица могли его видеть. В таком случае продать или заложить подаренную недвижимость будет сложнее.

Во избежание дальнейших споров можно в договоре дарения указать, кто несет расходы, связанные с использованием квартиры. Но если это не указано, то предполагается, что расходы несет тот, кто там проживает. В случае возникновения долгов перед КТ ответственным за это является собственник квартиры. Далее уже собственник может востребовать ущерб с проживающего.

“Договор даст уверенность в том, что даритель будет иметь право пользоваться недвижимостью, то есть жить в квартире до конца своей жизни. Получатель дара может продать квартиру чуть ли не на следующий день. Но при этом обязанность предоставить дарителю возможность проживания в этой квартире будет переходить к каждому последующему собственнику”, — говорит юрист.

Дарственная же — двусторонний договор. Имущество меняет собственника, как только стороны подписывают договор. Если даритель желает и после заключения договора пользоваться уже не своей недвижимостью, надо заключить еще и договор о праве пользования.

“Завещание — односторонняя сделка. Его оформление никак не влияет на право человека распоряжаться своим имуществом. Можно продать или подарить его. Завещание может быть в любой момент изменено. Хотя слишком частое изменение текста может в будущем указывать на проблему в дееспособности завещателя. Но составление повторного завещания спустя разумный срок не должно вызывать сомнения”, — говорит юрист Larssen Legal Георгий Джаниашвили.

В случае дарственной человек, принимающий “подарок”, сразу становится его владельцем. В случае завещания имущественные права переходят наследователю только после смерти прежнего владельца.

Какие документы нужны для оформления дарственной, подскажет нотариус. Но, как минимум, это должен быть документ о приобретении квартиры, ведь вы ее приватизировали или купили, получили по наследству или по дарственной. Второй вопрос, в каком семейном положении был даритель на момент приобретения квартиры. Если в браке, тогда на сделку должен прийти и супруг.

Даритель может отступить от дарственной и потребовать вернуть подаренную недвижимость в случае, если: получатель проявил крайнюю неблагодарность по отношению к дарителю или его близкому человеку; даритель не может исполнять свою законную обязанность по содержанию или не может содержать себя самого, за исключением случаев, когда даритель умышленно поставил себя в такое положение; получатель не исполняет связанные с даром обязанности или условия.

Даритель может отступить от дарственной в течение одного года со времени, когда он узнал о возникновении такого права.

Завещания бывают разные



В отношении завещания плюсом может быть то, что оно может быть как домашним, так и нотариальным. Второй вариант, по словам юриста Джаниашвили, надежнее. Однако нотариальное завещание может быть сделано один раз. Наличие же завещания, которое составлено дома, можно зарегистрировать на государственном портале eesti.ee, где указать место его хранения.

“Домашним может быть подписанное в присутствии свидетелей или собственноручно написанное завещание. Очень важно, чтобы завещатель собственноручно зафиксировал дату и год составления документа. Домашнее завещание теряет действие, если со дня его составления прошло шесть месяцев, и завещатель продолжает жить. Если дата составления не указана и невозможно каким-либо способом ее установить, то завещание ничтожно”, — объясняет юрист.

Собственноручно написанное завещание должно быть написано завещателем от руки от начала до конца. Нельзя распечатывать его на компьютере или пишущей машинке. Завещатель должен указать свое имя, число, месяц, год составления завещания и поставить подпись.