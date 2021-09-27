Только не это! 7 вещей в интерьере, которые выдают дурной вкус

Вместе с экспертом решили разобраться, чего стоит избегать в интерьере, чтобы он не превратился в безвкусицу.

Все в одном цвете



Если оформлять весь интерьер в одном цвете и его многочисленных оттенках, помещение будет казаться скучным и безвкусным. Чтобы интерьер выглядел стильно и гармонично, нужно продумать контрастные сочетания, выстроить акценты. Кроме того, разные цветовые варианты нужно еще уметь правильно сочетать.



Инфантильность



Пытаясь создать уютный женственный интерьер, важно не переборщить. Иначе квартира с обилием розовых оттенков, рюшей и цветочных узоров будет походить на кукольный домик. Если хотите добавить интерьеру нежности, то в качестве базы используйте светлые нейтральные оттенки. Вместо ярко-розового лучше выбрать припыленные и пастельные тона. А цветочный принт использовать в малых дозах, например, на диванных подушках.



Пыль в глаза



Не стремитесь обставить квартиру дорого. Бутафорский декор не сделает интерьер лучше, а, наоборот, удешевит его. Избегайте искусственных элементов: пластиковой лепнины, дешевых фотообоев, вагонки, имитации натуральных материалов.

Обратите внимание на универсальные стили интерьера, такие как скандинавский, лофт или минимализм. Они способны сделать помещение стильным без лишнего декора.

Яркий текстиль с причудливыми узорами



Текстиль — это полноправная часть интерьера. Он может органично дополнить обстановку, сделать ее более уютной и стильной или, наоборот, испортить весь дизайн. Например, странный узор на постельном белье с кислотными цветами разрушит гармоничную обстановку спальни и сведет на нет все усилия дизайнера. Лучше выбрать однотонный комплект постельного белья — он выглядит стильно и дорого.



Шторы с ламбрекеном



Сложные многослойные конструкции из занавесок делают интерьер безвкусным. В тренде простота, легкость и минимализм. В современных интерьерах дизайнеры предпочитают использовать лаконичные натуральные ткани и при декорировании окна руководствуются правилом: чем меньше — тем лучше.



Декоративная плитка в ванной