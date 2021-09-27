Только не это! 7 вещей в интерьере, которые выдают дурной вкус(1)
Вместе с экспертом решили разобраться, чего стоит избегать в интерьере, чтобы он не превратился в безвкусицу.
Все в одном цвете
Если оформлять весь интерьер в одном цвете и его многочисленных оттенках, помещение будет казаться скучным и безвкусным. Чтобы интерьер выглядел стильно и гармонично, нужно продумать контрастные сочетания, выстроить акценты. Кроме того, разные цветовые варианты нужно еще уметь правильно сочетать.
Инфантильность
Пытаясь создать уютный женственный интерьер, важно не переборщить. Иначе квартира с обилием розовых оттенков, рюшей и цветочных узоров будет походить на кукольный домик. Если хотите добавить интерьеру нежности, то в качестве базы используйте светлые нейтральные оттенки. Вместо ярко-розового лучше выбрать припыленные и пастельные тона. А цветочный принт использовать в малых дозах, например, на диванных подушках.
Пыль в глаза
Не стремитесь обставить квартиру дорого. Бутафорский декор не сделает интерьер лучше, а, наоборот, удешевит его. Избегайте искусственных элементов: пластиковой лепнины, дешевых фотообоев, вагонки, имитации натуральных материалов.
Обратите внимание на универсальные стили интерьера, такие как скандинавский, лофт или минимализм. Они способны сделать помещение стильным без лишнего декора.
Яркий текстиль с причудливыми узорами
Текстиль — это полноправная часть интерьера. Он может органично дополнить обстановку, сделать ее более уютной и стильной или, наоборот, испортить весь дизайн. Например, странный узор на постельном белье с кислотными цветами разрушит гармоничную обстановку спальни и сведет на нет все усилия дизайнера. Лучше выбрать однотонный комплект постельного белья — он выглядит стильно и дорого.
Шторы с ламбрекеном
Сложные многослойные конструкции из занавесок делают интерьер безвкусным. В тренде простота, легкость и минимализм. В современных интерьерах дизайнеры предпочитают использовать лаконичные натуральные ткани и при декорировании окна руководствуются правилом: чем меньше — тем лучше.
Декоративная плитка в ванной
Если площадь санузла небольшая, то оформление должно быть скромным и лаконичным. Сложный декор из плитки сделает помещение визуально еще более тесным и неуютным. Смешение плитки разных цветов, бордюры, мозаика — всего этого стоит избегать. В большом санузле можно выделить одну-две зоны плиткой другого цвета или другими текстурами, например, керамогранитом с имитацией камня или дерева.
Красочный кухонный гарнитур
Глянцевые фасады кислотного цвета и фартук с изображением цветов, фруктов или городов смотрятся вычурно и дешево. Если хотите, чтобы кухня выглядела модной и современной, выбирайте натуральные нейтральные оттенки в сочетании с текстурой дерева или камня. Вместо блеска используйте матовое покрытие.