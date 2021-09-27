ФОТО | В Пирита строится общественный сад в современном стиле

“Пирита — зеленый район, а экологическое сознание и зеленое мышление приобретают всё большую популярность. Всё больше жителей хотели бы самостоятельно что-то выращивать или делать вместе с соседями. В результате было решено построить общественный сад в жилом районе Падрику, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. — Общественный сад будет создан с учетом бережного отношения к природе, поэтому ящики для грядок сделаны из переработанных материалов”.

По словам общественного активиста и инициатора обустройства общественного сада Падрику Артема Шапенкова, сад должен быть таким же современным, как и жилой район Падрику. Расходы на обслуживание должны быть низкими, а сам сад должен доставлять радость тем, кто в нем работает. “Мы выбрали решение с высокими грядками, чтобы не приходилось сидеть на корточках, тогда даже пожилые люди смогут заниматься садоводством, не прилагая слишком много усилий. Проходы грядок засыпаны мульчей. Для садовых отходов предусмотрены контейнеры для компоста. Затем компост будет снова использоваться на грядках”, — рассказал Шапенков. В саду планируется выращивать съедобные растения, будет обустроена также одна цветочная клумба. Грядки будут поливаться системой капельного орошения. “Это позволит контролировать потребление воды и оставит больше времени для других дел в саду”, — пояснил Шапенков.