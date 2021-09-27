Сентябрь на рынке недвижимости обещает остаться вялым

Еще в декабре прошлого года отслеживающий среднюю цену квартир индекс Pindi был 1822 €/м², а в июле, по откорректированным данным, 1743 €/м². Если в июле в индексированных городах было проведено 1378 сделок с квартирной собственностью, то в августе число сделок составило 1390. Для сравнения — в июле 2020 года, или после большого “коронашока”, в индексированных городах была 1201 сделка с квартирной собственностью.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что данные прошлых лет смотреть, конечно, интересно, но беспокоит скорее текущая информация. “Полмесяца прошло, но в базу данных Земельного департамента внесено значительно меньше квартирных сделок больших городов, чем обычно в этот же период. Весеннее ценовое ралли завершилось, притока пенсионных денег уже никто не ждет, рост строительных цен останавливается. Однако цены по-прежнему высокие, и сделки совершают люди богаче среднего уровня или те, у кого насущная необходимость, — простой человек, который с помощью кредита ищет большую жилплощадь для своей семьи, в больших городах в силу высоких цен может только почесать затылок и отложить сделку на будущее или уехать из города в другое место”, — пояснил Сооман.

В сравнении с прежним ценовым пиком в декабре 2020 года индекс ниже на 7%. По сравнению с самой низкой точкой последних лет в июле 2009 года (624,2 €/м²) индекс Pindi выше на 171%.

Составленный Pindi Kinnisvara ценовой индекс учитывает средневзвешенную стоимость квадратного метра в сделках купли-продажи квартирной собственности во всех уездных центрах, а также в городах Нарва и Кохтла-Ярве. Речь идет о показателе, который охватывает жилье более 800 000 жителей на протяжении 18 лет.