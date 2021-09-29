Новый тренд? Нарвская молодежь покупает коммерческие площади для жилья

Руководитель Восточного региона Pindi Kinnisvara констатировал, что несмотря на уменьшение населения Нарвы и отток молодежи, в городе дефицит 4-комнатных и более квартир. Это подтверждает и статистика портала недвижимости kv.ee — по состоянию на середину сентября в Нарве предлагается 44 1-комнатные квартиры, 98 2-комнатных, 56 3-комнатных и всего 12 4-комнатных.

“Поскольку и у малого бизнеса дела идут сейчас довольно неважно, многие коммерческие площади выставлены на продажу, и их будущее казалось довольно неясным. Однако неожиданно самая находчивая молодежь стала искать для жилья коммерческие помещения, расположенные на первом этаже многоквартирных домов, которые в основном сформированы из бывших жилых помещений и имеют отдельный вход”, — сказал Зорин.

“Недавно был случай, когда только в течение недели одно коммерческое помещение посмотрели пять разных молодых семей, которые хотят купить его себе для жилья, потому что квартир таких размеров на рынке нет. Поскольку все равно нужно делать ремонт, коммерческая площадь в конечном итоге все равно выходит на данный момент дешевле жилья”, — добавил он.