"Капля в море": деньги из второй пенсионной ступени текут мимо сектора недвижимости

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что охват компанией всей Эстонии дает возможность оценить влияние пенсионной реформы в каждом регионе страны. “Мы видели сделки наименьшего объема с самой дешевой недвижимостью Эстонии, которые финансируются за счет пенсионных денег, в некоторых случаях полученные деньги были использованы как первый взнос по жилищному кредиту, но с учетом рынка в целом это капля в море. Львиная доля денег всё же ушла куда-то в ином направлении, а наблюдательные и сами видят, в кассах каких магазинов выросли очереди”, — прокомментировал Сооман.

“В эпоху коронавируса составлять разного рода прогнозы достаточно бессмысленно, однако уже весной мы были уверены, что тем, кто перебивается с хлеба на квас и кто пошел за своими пенсионными сбережениями, на рынке недвижимости делать нечего. Вышеупомянутые исключения подтверждают правило, но теперь уже можно определенно констатировать, что пенсионные деньги в ожидавшихся многими объемах на рынок не поступили и не поступят и никакого влияния не оказывают на общую активность рынка и формирование цен”, — добавил он.