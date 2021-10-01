Вы точно не пожалеете! 5 изменений, которые приносит приобретение собственного жилья

Покупка собственного жилья уже сама по себе является значительным событием, но она приносит ещё и много положительных изменений в жизнь покупателя. Руководитель партнёрских отношений Luminor Кристьян Ясинский поделился некоторыми из них.

Умиротворение

“Покупка жилья обычно означает, что человек достиг того периода, когда мысли о переезде в другую страну перестают посещать с прежней частотой. Это означает изменение мышления, которое, в свою очередь, может привести к принятию других взвешенных решений как в работе, так и в личной жизни. Например, покупка собственного жилья часто предшествует ещё одному очень важному решению — завести ребёнка”, — сказал Ясинский.

Обретение сообщества

По словам руководителя партнёрских отношений Luminor, это то, что вы, возможно, не сможете оценить, прежде чем испытаете это. Вдруг оказывается, что вам не скучно годами жить на одном и том же месте. Вы налаживаете связи со своими соседями и другими людьми вокруг вас, с которыми у вас есть ряд интересных общих тем. “Например, обслуживание и общая безопасность улиц в этом районе станут более важными, чем это было для вас до сих пор в любом районе, где вы квартиру арендовали. У вас появляются в этом районе свои любимые магазины и кафе, продавцы и официанты, которые узнают вас”, — сказал Ясинский, добавив, что когда ваш ребенок подрастёт, вы поймёте, как здорово хотя бы немного знать родителей тех детей, с которыми он ходит в детский сад и в школу.

Возможность создать дом мечты