Вы точно не пожалеете! 5 изменений, которые приносит приобретение собственного жилья
Покупка собственного жилья уже сама по себе является значительным событием, но она приносит ещё и много положительных изменений в жизнь покупателя. Руководитель партнёрских отношений Luminor Кристьян Ясинский поделился некоторыми из них.
Умиротворение
“Покупка жилья обычно означает, что человек достиг того периода, когда мысли о переезде в другую страну перестают посещать с прежней частотой. Это означает изменение мышления, которое, в свою очередь, может привести к принятию других взвешенных решений как в работе, так и в личной жизни. Например, покупка собственного жилья часто предшествует ещё одному очень важному решению — завести ребёнка”, — сказал Ясинский.
Обретение сообщества
По словам руководителя партнёрских отношений Luminor, это то, что вы, возможно, не сможете оценить, прежде чем испытаете это. Вдруг оказывается, что вам не скучно годами жить на одном и том же месте. Вы налаживаете связи со своими соседями и другими людьми вокруг вас, с которыми у вас есть ряд интересных общих тем. “Например, обслуживание и общая безопасность улиц в этом районе станут более важными, чем это было для вас до сих пор в любом районе, где вы квартиру арендовали. У вас появляются в этом районе свои любимые магазины и кафе, продавцы и официанты, которые узнают вас”, — сказал Ясинский, добавив, что когда ваш ребенок подрастёт, вы поймёте, как здорово хотя бы немного знать родителей тех детей, с которыми он ходит в детский сад и в школу.
Возможность создать дом мечты
Даже если это звучит немного наивно и вы, возможно, никогда не достигнете своего идеала, осознание того, что теперь у вас есть право на обустройство собственной жизни, заставляет вас чувствовать себя великолепно. Это также означает, что теперь вы открываете для себя магазины и журналы, посвящённые дизайну интерьера. Неважно, в какой мере вы на самом деле перенимаете идеи, которые вам нравятся, важно то, какое удовольствие вы получаете от мечтаний и построения планов. Важнее осознание того, что вы можете сделать всё это, если захотите, и всё, что вы делаете, действительно зависит только от вас.
Уединённость
Ваш дом — ваши правила. Это то, что обычно отсутствует в съёмной квартире с точки зрения как украшения дома, так и конфиденциальности. “Жизнь в съёмной квартире может беспокоить многих уже хотя бы из-за того, что незнакомый вам человек имеет ключ от квартиры, где вы живёте. Но теперь больше никто не придёт к вам домой с указаниями или для того чтобы сосчитать царапины на стене”, — отметил Ясинский.
Чувство гордости
Поскольку приобретение собственного жилья — действительно важный шаг в жизни, оно придаёт чувство гордости. “Вам пришлось осмотреть множество вариантов, общаться с маклерами и доказать свою кредитоспособность. Вы всё это успешно преодолели, и вам действительно есть чем гордиться. Также совершенно естественно, что в ближайшие месяцы вы будете слишком много рассказывать друзьям о своем новом жилье и о связанных с ним планах. Но они отнесутся к этому с пониманием”, — улыбается Ясинский.