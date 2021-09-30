За 10 лет цены на жилье в центре Таллинна выросли на 30%. И они продолжат расти!

По данным портала KV.ee, в Таллинне наблюдался рост цен на жилье даже в период разгара пандемии. Так, средняя цена по Таллинну в августе 2021 года составляла 2295€ за кв.м, хотя еще в начале 2017 года она не превышала 2 тысяч евро.

А вот в историческом центре города за квадратный метр нужно выложить в среднем 3627€, и, по данным Банка Эстонии, в центре Таллинна цена за квадратный метр жилплощади достигает даже 5 тысяч евро. Проанализировав предложения на KV.ee, можно в этом убедиться. Самое дорогое жилье, которое продается в центре — 4-комнатная квартира площадью 180 кв.м. за 990 тысяч евро (1 кв.м. — 5494€).

Председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces говорит, что цены на жилье в столице Эстонии будут расти.

— В целом за 10 лет средняя цена квадратного метра в Таллинне выросла в два раза. Если в 2011 году стоимость 1 кв.м. составляла 1225€, то в 2021 году — уже более 2 тысяч евро. Только за этот год цены взлетели на несколько сотен евро. И такая тенденция, по нашему мнению, будет сохраняться,— говорит Артем Уманец. — Конечно, многие покупают серийные квартиры в новостройках. Но всё же, если проанализировать предложения в самом центре Таллинна, то и они тоже очень популярны — хотя рост цен за 10 лет на такие квартиры составил около 30%.

В Риге после падения цены вновь растут



По данным компании Arco Real Estate, в августе 2021 года средняя цена серийных квартир в Риге выросла до 877€ за кв.м. Но это всё равно почти в два раза меньше, чем на 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла рекордно высокого значения в 1 620€ за кв.м.

Что касается изменения цен в разгар пандемии, то в августе 2021 года они выросли на 5% по сравнению с началом 2020 года, когда наблюдалось падение. А в общем с начала 2021 года цены выросли на 8,7%.