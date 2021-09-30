За 10 лет цены на жилье в центре Таллинна выросли на 30%. И они продолжат расти!
По данным портала KV.ee, в Таллинне наблюдался рост цен на жилье даже в период разгара пандемии. Так, средняя цена по Таллинну в августе 2021 года составляла 2295€ за кв.м, хотя еще в начале 2017 года она не превышала 2 тысяч евро.
А вот в историческом центре города за квадратный метр нужно выложить в среднем 3627€, и, по данным Банка Эстонии, в центре Таллинна цена за квадратный метр жилплощади достигает даже 5 тысяч евро. Проанализировав предложения на KV.ee, можно в этом убедиться. Самое дорогое жилье, которое продается в центре — 4-комнатная квартира площадью 180 кв.м. за 990 тысяч евро (1 кв.м. — 5494€).
Председатель правления эстонской компании RIA.com Marketplaces говорит, что цены на жилье в столице Эстонии будут расти.
— В целом за 10 лет средняя цена квадратного метра в Таллинне выросла в два раза. Если в 2011 году стоимость 1 кв.м. составляла 1225€, то в 2021 году — уже более 2 тысяч евро. Только за этот год цены взлетели на несколько сотен евро. И такая тенденция, по нашему мнению, будет сохраняться,— говорит Артем Уманец. — Конечно, многие покупают серийные квартиры в новостройках. Но всё же, если проанализировать предложения в самом центре Таллинна, то и они тоже очень популярны — хотя рост цен за 10 лет на такие квартиры составил около 30%.
В Риге после падения цены вновь растут
По данным компании Arco Real Estate, в августе 2021 года средняя цена серийных квартир в Риге выросла до 877€ за кв.м. Но это всё равно почти в два раза меньше, чем на 1 июля 2007 года, когда средняя цена серийной квартиры без ремонта достигла рекордно высокого значения в 1 620€ за кв.м.
Что касается изменения цен в разгар пандемии, то в августе 2021 года они выросли на 5% по сравнению с началом 2020 года, когда наблюдалось падение. А в общем с начала 2021 года цены выросли на 8,7%.
В центре Риги средняя цена за кв.м. составляет €2500 — это дешевле, чем в центре Таллинна. Но есть апартаменты, которые в разы дороже, чем в соседней Эстонии. Самые дорогие квадратные метры в квартире, которая, как и в Таллинне, имеет площадь 184 кв.м. и продается за 1 млн 750 тысяч евро (9 490€ за кв.м.)
— Из всех стран Европы Латвия показывает наименьший рост цен на жилье. Хотя этот рост стабилен, ситуация здесь намного лучше, чем в Литве, где за год жилье выросло в цене более чем на 13%. Если даже случится так, что жилье в Латвии подешевеет, это не будет очень большим падением,— говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces. — Если брать во внимание центр Риги, то тут квартиры покупают состоятельные люди. Но предложений все равно больше, чем покупателей. Снижения цен на элитные квартиры в центре Риги не наблюдается, чего не скажешь про коммерческие помещения. После пандемии коронавируса их стало в десятки раз больше, чем до ковида. Многие из них сдаются в аренду или продаются, потому что наплыва туристов нет. И клиентов на такие помещения тоже не сыскать. Такого не было даже после финансового кризиса в 2008 году.
В Вильнюсе цены на жилье бьют рекорды
По данным OberHaus Real Estate Advisors, несмотря на пандемию коронавируса, рынок недвижимости стабильно растет. За последние 12 месяцев рост цен на квартиры в крупных городах этой страны составил 13,6%.
Средняя цена за один квадратный метр в Вильнюсе достигла значения в 1871 евро. Что касается центральной части Старого города, то тут средняя цена за один кв.м. составляет около 3,5 тысяч евро. Предложений не так уж и много. Но есть объявления с ценой даже в 7 тысяч евро за квадратный метр: например, в доме 17 века продается квартира 60 кв.м., за которую просят 450 тысяч евро (7 493 € за кв.м.).
— В Вильнюсе очень большой разброс цен на квартиры в старой части города. Тут можно купить квартиру даже за 1,7 тысячи евро за квадратный метр. Но в основном цены колеблются в диапазоне 3-4 тысячи евро за кв.м. Однако спрос на это элитное жилье есть, и не только среди литовцев. Многие украинцы и белорусы инвестируют в литовское жилье, которое очень быстро растет в цене по сравнению с Латвией и Эстонией. За последние несколько лет жилье в Вильнюсе подорожало в среднем на 20% и, по нашим данным, будет расти в цене и дальше,— говорит Артем Уманец из RIA.com Marketplaces.
Цены в Киеве стабильно растут
По данным консалтинговой компании City Development Solutions, цены в Киеве стабильно показывают небольшой рост. В первом полугодии они выросли на 5,1% и достигли значения в 1533€ за кв.м.
По данным онлайн-площадки по продаже недвижимости DOM.RIA.com, цены на квартиры в центре Киева в Печерском районе за последний год также выросли. Сейчас в среднем за один квадрат продавцы просят 2,5 тысячи евро.
Но в столице Украины продаются такие квартиры, которых не сыскать в странах Балтии. Например, в центре Киева продается квартира площадью 310 кв.м., стоимость которой составляет 4 млн 662 тысячи евро. Один квадратный метр в этой квартире стоит 15 тысяч евро.
— Самое большое падение цен на квартиры в Украине было в 2008 году, во время финансового кризиса. На данный момент цены вернулись на солидный уровень. Несмотря на коронавирус, цены продолжают медленно, но стабильно расти. Это касается и жилья в исторической части Киева. В элитные квартиры вкладывают сотни тысяч евро иностранцы, в частности из ОАЭ. Все это стало возможным благодаря стабильной ситуации в стране и восстановлению экономики. Также Украина получила хорошую оценку Всемирного банка по легкости ведения бизнеса. Это напрямую сказывается на инвестициях из-за рубежа. Поэтому можем утверждать, что цены на недвижимость и дальше будут расти,— говорит Артем Уманец из эстонской компании RIA.com Marketplaces.