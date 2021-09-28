Индекс цен на жилье во втором квартале продолжил рост. На сколько подорожали квартиры и дома?

По словам аналитика Департамента статистики Эгне Сяйнаст, цены на квартиры повысились в сравнении со вторым кварталом прошлого года на 14,1%, а цены на дома — на 21,6%. “Большой годовой рост обусловлен низкой сравнительной базой в начале вызванного коронавирусом кризиса”, — прокомментировала Сяйнаст.

Цены на дома выросли во втором квартале в сравнении с первым кварталом на 2% и цены на квартиры — на 2,9%.

Индекс цен на жилье показывает изменение в ценах за квадратный метр в совершаемых домохозяйствами сделках при покупке жилья, и его расчет производится относительно квартир и домов.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, во втором квартале повысился по сравнению с тем же кварталом 2020 года на 9,8% и по сравнению с первым кварталом — на 1%.

Индекс цен на жилье, находящееся в пользовании собственника, показывает изменение цен с позиции домохозяйств на приобретение нового жилья, а также изменение цен на другие расходы со стороны покупателя и пользователя жилья. Индекс включает четыре раздела: покупка жилья, другие связанные с приобретением жилья услуги, капитальный ремонт и страхование жилья.