ОБЗОР | Брать или не брать: что происходит на рынке жилищных кредитов?

Статистика по регионам с годами остаётся схожей. Большинство, то есть почти 70% сделок, совершается в Харьюмаа , включая Таллинн , за которым следуют 15% в Тартуском уезде, включая Тарту . Остальные 15% распределены по всей Эстонии. 31% сделок в этом году было совершено с целью покупки новой недвижимости, из которых 83% относятся к категории энергоэффективных, класса A или B. Доля новых проектов в этом году немного снизилась, поскольку рост предложений на рынке ожидается лишь поздней осенью и в начале следующего года (предложение снизилось из-за коронакризиса). 54% сделок по квартирам приходится на недвижимость, построенную до 2000 года.

При покупке дома кредит берётся на двоих в 80 процентах случаев, при покупке квартиры — в 56 процентах случаев. Если жилищный кредит взят на двоих, площадь дома составляет в среднем 147 м2, если заёмщик один, то 139 м2. В сделках с квартирами эти средние значения составляют 68 м2 и 55 м2 соответственно.

Сегодня в качестве ведущей силы на рынке недвижимости выступают активные люди трудоспособного возраста: 55% кредитов выдано лицам в возрасте от 31 до 45 лет. За ними следуют клиенты старше 45 лет (19%) и молодые люди в возрасте 26–30 лет (17%).

Конечно, подача ходатайства ещё не означает, что кредитный договор будет заключён. В этом году Swedbank подписывает ежемесячно в среднем 700 договоров о жилищном кредите. Банк рекомендует вам подавать заявку на получение кредита уже в том случае если вы просто хотите обсудить заимствование в ближайшем или отдалённом будущем. Как правило, покупка недвижимости — это обдуманное решение, и обычно для выяснения возможностей в банк обращаются уже за 6–8 месяцев до того, как будет найдена подходящая недвижимость.

За восемь месяцев этого года в Swedbank подавалось в среднем 1010 заявок на жилищный кредит в неделю. Самый низкий интерес к кредитам был в июне, когда в неделю поступало в среднем 744 заявки. Самый высокий показатель был в апреле — 1234 заявки в неделю. Начало сентября показало значительный рост интереса к кредитам, одной из причин которого, вероятно, является желание клиентов, снявших деньги со второй пенсионной ступени, использовать эти деньги для самофинансирования покупки жилья.

Покупатели домов (частных, рядных, парных) приобретают или строят совершенно новую недвижимость в 36% случаев, а дом, построенный до 2000 года, приобретался в 41% случаев.

Сумма кредита

Средняя сумма жилищного кредита составляет 103 000 евро, что на 10 000 евро больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако следует отметить, что более низкий уровень прошлого года ожидаемо был обусловлен также коронакризисом.

В ноябре прошлого года Swedbank объявил о кредите для энергоэффективности жилья, который был хорошо воспринят домовладельцами. Цель кредита — переоборудовать частный, рядный или парный дом в энергоэффективный, и на эти цели люди брали в среднем 43 000 евро.

Средний срок по кредитам, выданным в этом году, составил 23,8 года, и он несколько увеличился — в среднем за предыдущий год было 22,3 года. Что и понятно, поскольку с ростом суммы кредита увеличивается и срок.

Кредиты под поручительство KredEx составили 17% от всех выданных кредитов. В других случаях самофинансирование начинается с 15%, и в среднем люди вносят почти 30% в качестве самофинансирования.

Процентная ставка немного снизилась по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году банк указал среднюю процентную ставку по жилищному кредиту на уровне 2,2%, то в этом году она составляет около 2%, а для клиента с более сильным профилем она ещё ниже.

Вам не обязательно приходить в банковскую контору

Swedbank отвечает на заявку на получение кредита в течение трёх рабочих дней, обычно сделка купли-продажи заключается в течение трёх недель, а тем временем предоставляется экспертная оценка имущества, заключается кредитный договор и обсуждаются детали кредита с кредит-менеджером. Сделок много, но если кредитный договор заключён со Swedbank, банк может предложить самые быстрые сроки нотариального оформления.