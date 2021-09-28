Летом Таллинн украшали десятки тысяч цветов — подарок жителям от города

Летние цветочные композиции Кадриорга следовали историческим канонам садоводства, но художественная концепция клумб и вазонов, установленных в других районах города, была подчинена девизу “Оздоравливающие цветы”.

“В этом году мы уделили больше внимания цветам в городском пространстве — после тяжелой коронавирусной зимы людям очень нужны позитивные эмоции, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Концепцией оздоравливающих цветов мы хотели подарить горожанам приятные впечатления и положительные эмоции. Если не брать в расчет единичные случаи, можно сказать, что горожане оценили цветущую красоту города и бережно к ней отнеслись. Это придало организаторам сил и вдохновения для того, чтобы начать планировать следующий “цветочный” год”.

День рождения Таллинна, 15 мая, ознаменовали посадкой 5500 многолетних цветов — на помощь пришли 130 добровольцев. Привлекательные для насекомых-опылителей цветочные клумбы появились в Пыхья-Таллинне на Путукавяйл и участке по адресу Палдиски мнт, 48, а также на прибрежной территории в Пирита. Все саженцы хорошо прижились, пошли в рост и порадовали обильным цветением. Помимо этого, на ул. Харью установили 30 новых вазонов-заграждений, в них были посажены экзотические красавицы стрелиции, карликовые пальмы и новозеландский лен.

Разделительная зеленая зона на Палдиском шоссе этой весной благодаря стараниям горожан стала богаче на 1530 многолетних цветов, также было готово оформление Strada vicino al mare (Дорога у моря — ит.) — морские волны и изгибы протянувшейся вдоль побережья дорожки вдохновили садовников на создание волнистого ромашкового луга.