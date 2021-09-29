Все по плану! Стало известно, когда IKEA откроет свой первый магазин в Эстонии

Работы по развитию и строительству расположенного под Таллинном магазина IKEA, по словам Шнейдера, идут по плану. “Мы безгранично рады, что строитель магазина — эстонское предприятие. Открытие первого магазина планируется осенью 2022 года. Инвестиция для открытия магазина — около 23 миллионов евро”, — рассказал он.

Вдобавок в конце 2021 года в Тарту откроют новый пункт планирования и заказа. “Речь идет созданном по новой концепции месте встречи для клиентов IKEA, цель которого предложить поддержку при планировании интерьерных решений IKEA. Например, при моделировании кухонь, платяных шкафов и т.п. Тартуский пункт заказа площадью 1000 квадратных метров в зале образцов предложит вдохновение и практические решения для обстановки дома, но в то же время и возможность проконсультироваться со специалистами для создания подходящего вам мебельного решения”, — отметил Шнейдер.