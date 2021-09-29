Берлинцы проголосовали за национализацию жилья. Это получится?

Жители Берлина в воскресенье, 26 сентября, смогли не только проголосовать на выборах в бундестаг ФРГ и городской сенат, но и высказать свое отношение к перспективе изъятия сотен тысяч квартир у крупных жилищных концернов и передачи их в собственность государства, а точнее, местных властей.

На уникальном для Германии референдуме такое предложение одобрили 56,4% проголосовавших, около 39% участников высказались против. Поскольку инициативу поддержали более четверти всех берлинцев, обладающих избирательным правом, городской сенат теперь должен заняться разработкой соответствующего закона. Означает ли это, что экспроприация жилья у крупных концернов в городе теперь только вопрос времени? DW разобралась в сложившейся правовой и политической ситуации.

Завышенные цены на жилье в Берлине



Дискуссия о допустимости национализации жилья вызывает в прессе и немецком обществе огромный резонанс. Одни наблюдатели видят в этом опасное стремление прибегнуть к чисто социалистическим методам времен ГДР, другие воспринимают происходящее как естественную реакцию общества на резко обостряющуюся проблему нехватки доступного жилья, которую политики пока не смогли решить другими способами.

Ситуация на рынке недвижимости в Берлине действительно непростая. По оценкам экспертов, даже люди со средним заработком сегодня едва могут найти в столице Германии квартиру себе по карману. По мысли организаторов референдума, эту проблему должна решить экспроприация, которая коснется компаний, имеющих в собственности более 3000 квартир. В Берлине это, в первую очередь, акционерное общество Deutsche Wohnen AG.

Конкретно это означает перспективу передачи в распоряжение городских властей 240 тысяч жилых помещений, что составляет около 15 процентов рынка съемных квартир в Берлине.

Цена экспроприации



Уже сейчас понятно, что компенсация, которую городские власти должны будут выплатить концернам в случае изъятия у них жилья, будет измеряться миллиардами евро, причем ее окончательная сумма пока не названа.