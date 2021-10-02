ИССЛЕДОВАНИЕ | Почему жители Эстонии покупают жилье?

Жители стран Балтии в качестве одной из основных причин покупки собственного жилья указали на тот факт, что в долгосрочной перспективе оно окупается лучше, чем при аренде.

“Около половины жителей Балтийских стран покупают недвижимость в возрасте от 25 до 34 лет, но опрос показывает, что в Эстонии люди готовы покупать дома немного раньше, а в Латвии такое решение откладывают. Это можно объяснить разным уровнем доходов в каждой стране, поскольку средняя чистая зарплата является самой высокой в ​​Эстонии и самой низкой в ​​Латвии. Таким образом, в Эстонии люди могут быстрее собрать деньги на первый взнос и на другие расходы, связанные с покупкой недвижимости. После 45-летнего возраста объём покупок недвижимости значительно снижается: в этом возрасте лишь менее 7% жителей стран Балтии решаются на покупку нового дома. Это и понятно, потому что многие к этому возрасту уже купили недвижимость, и чем ближе пенсионный возраст, тем короче возможный срок кредита и тем сложнее получить жилищный кредит”, — сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

Почти половина респондентов не жалеют о покупке жилья и сейчас приняли бы такое же решение: больше всего довольны жители Эстонии (49%), за ними следуют жители Латвии и Литвы. Однако некоторые респонденты признают, что, вероятно, сейчас поступили бы иначе. 18% жителей Эстонии, 17% жителей Латвии и 21% жителей Литвы признают, что они сейчас подошли бы тщательнее к выбору жилища. Таким образом, около десятой части жителей Балтийских стран заявляют, что сейчас они бы внимательнее изучили окрестности и инфраструктуру, подробнее ознакомились бы с рынком недвижимости и ценами, поинтересовались бы правовым статусом места проживания.

“Относительно высокий уровень удовлетворённости покупкой жилья свидетельствует о том, что жители принимают достаточно ответственное решение о покупке недвижимости и внимательно изучают её техническое состояние, коммунальные платежи, район и доступность услуг. Поскольку большинство берут на себя кредитные обязательства при покупке недвижимости или планируют провести несколько лет или даже всю жизнь на новом месте жительства, принимать поспешные решения, безусловно, не рекомендуется”, — подчеркнул Ребане.