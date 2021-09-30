Чтобы спать слаще: как правильно подобрать одеяло и подушку

Шерстяные одеяла прочные и дают циркуляцию воздуха, давая телу комфортный микроклимат под одеялом для крепкого сна. “Шерсть греет и регулирует температуру, ваше тело будет окружено нужной, комфортной температурой всю ночь”, — объясняет дизайнер.

Для аллергиков подойдёт одеяло с шёлковым наполнением, ведь шёлк устойчив к пыли и грязи. Шёлковое наполнение поддерживает нужную температуру, когда холодно и когда тепло. Одеяло с таким наполнением дышащее и позволяет циркулировать воздуху, не позволяя телу потеть и обеспечивая крепкий сон.

Одеяла с утиным пухом и перьями давно знакомы по их теплу и удобству. Одеяло с пухом и перьями будет лёгким, мягким и пушистым. “Пух придаёт одеялу пышности и лёгкости, а перья поддерживают терморегуляцию тела”, — добавляет Таммекиви.

У некоторых одеял есть тёплая фибра из смеси хлопка, полиэстера и/или полипропилена. Эта лёгкая и удобная фибра даёт телу дышать и поддерживает необходимую температуру в течение ночи.

Осенью приходят холода, и это может повлиять на ваш сон — дизайнер IKEA советует: “Выбирайте тёплое или всесезонное одеяло на прохладный период, если вы знаете, что вы склонны к замерзанию. Всесезонное одеяло отлично подойдёт, ведь у него сразу два одеяла, лёгкое и тёплое, которые можно соединить или, наоборот, разъединить”.

Одеяла бывают разной плотности, с разным наполнением, и можно выбрать подходящее. Вы любите тепло или прохладу, пух или современные материалы, простые в уходе, как лиоцелл — вы можете выбрать для себя то, что нужно. Тепло зависит не только от самого наполнителя, но и от количества наполнителя, больше грамм — теплее одеяло.

“Правильное одеяло поддержит нужную температуру в течение всей ночи. Одеяло должно быть дышащим, чтобы не потеть, не тяжёлым и нужного размера и формы. На смену сезонов рекомендуется менять и одеяло, зимой на более тёплое. Как и с сезонной одеждой, когда мы достаём тёплое пальто на холода”, — говорит дизайнер IKEA Элийзе Таммекиви.

Выбирайте подушку под вашу позу сна

Подушка — один из основных атрибутов хорошего сна. Выбирая подушку, важно обращать внимание на плотность и материал. “Выбирая подушку, подумайте в какой позе вы обычно спите. Для тех, кто чаще спит на боку или спине, стоит выбирать плотные подушки, для тех, кто предпочитает спать на животе, лучше выбирать плоскую и мягкую подушку, чтобы расположить голову и шею удобнее”, — говорит дизайнер IKEA.

Подушки созданы для поддержки головы и шеи в зависимости от вашей позы сна. “Хорошая подушка должна поддерживать голову под тем углом, под которым вы обычно стоите. Те, кто спят на спине и боку, могут выбрать для себя подушку с пухом и перьями или из пены с эффектом памяти или из полиэстера, подходящую по высоте и плотности”, — рассказала Таммекиви.

Эргономичная подушка — революция вашего сна

Дизайнер IKEA советует попробовать эргономичную подушку из пены с эффектом памяти, которая может полностью изменить ваш сон. “Эргономичная подушка подстраивается под вашу голову и шею с помощью температуры вашего тела. Она создана для правильного поддержания положения головы и шеи и даст вашему телу полный отдых во время сна”, — рассказала дизайнер IKEA. Она добавила, что с этой подушкой, несмотря на смену поз во время сна, вы будете спать как ребёнок всю ночь.

Если вы спите на животе, выбирайте низкую подушку, удобную для спины и позвоночника, с пухом и перьями. Для сна на боку и спине нужна высокая подушка — Элийзе Таммекиви рассказывает: “Подушка из пуха и перьев даст вам поддержку и уберёт напряжение на шею и плечи”.

Аллергичным людям стоит выбирать подушки из микрофибры, холлофайбера и полиэстера — такие подушки дышащие и гипоаллергенные. “Подушки с фиброй сделаны из тонких полиэстеровых и нейлоновых нитей, плотно сплетённых между собой, что позволяет оградить содержимое подушки от различных микробов. Синтетические материалы хорошо впитывают влагу”, — говорит Таммекиви. Подушку можно дополнить наперником, который защитит подушку от пятен и грязи, её можно стирать в стиральной машинке, и она может добавить комфорта.