ФОТО | Симфония цвета и формы в ванной комнате от одного из самых влиятельных дизайнеров мира

“Цвет отражает индивидуальность, создает атмосферу и задает тенденции”, — описывает влияние цвета Хансен, которую Wallpaper Magazine включил в число 200 самых влиятельных дизайнеров мира. Геза Хансен разработала для раковины Artis четыре новых природных оттенка: бабье лето, или сочный желтый, шалфей, терракотовый и бордовый.

В то время как насыщенный бордовый ассоциируется с чем-то королевским и возвышенным, раковина пастельного шалфейно-зеленого оттенка создаст спокойную и умиротворенную атмосферу. Натуральный терракотовый оттенок будет ассоциироваться с природой, в то время как сочный желтый оттенок “бабье лето” будет приносить тепло и заряд энергии, столь необходимые по утрам. Помимо новых оттенков можно выбрать следующие тона: “цвет океана”, светло-синий и нежно-розовый, нейтральный серый, угольно-черный и, конечно же, классический белый.

Накладные раковины Artis двухцветные: наружная поверхность раковины выбранного модного оттенка, а внутренняя — белая. Тонкие, всего лишь восьмимиллиметровые края раковины усиливают контраст, подчеркивая при этом изящный вид раковин, изготовленных из высококачественной титановой керамики.

Доступны четыре формы накладных раковин Artis: круглые, овальные, квадратные и прямоугольные. Единую цветовую композицию ванной комнаты можно создать, подобрав к раковине панель для ванны Color on Demand того же оттенка или мебель из коллекций Finion и Legato.















