ФОТО | Более 250 домов! По соседству с заповедниками Виймси построят роскошный новый район

Новый жилой район „Viimsi Village“ находится поблизости от Рандвере теэ, но все-таки скрыт от шума и близок к природе. Развиваемая территория расположена среди трех заповедников — на ландшафтных заповедниках Леппнеэме-Таммнеэме, Мяэалузе и Криллимяэ. Всего более 1300 гектаров зеленой территории, где любителям природы хватит открытий на многие годы.

Рукой подать до спортивных сооружений, магазинов, общественного транспорта, детских садов и всего остального необходимого. “Вместо вида на море вид на лес, но ведь и море не далеко, популярный пляж Хаабнеэме всего в 4 км”, — сказал руководитель Unico Eesti OÜ Вагиф Герман.

Планируется построить дома с индивидуальной внутренней отделкой, которые расположены в глубине первозданного леса всего в 15 км от центра Таллинна. Центр Хаабнеэме (магазины, аптеки, кинотеатры и т.п.) всего в 4 км.

У будущих владельцев домов есть возможность поучаствовать в сотрудничестве с новаторским подходом, которого другие проекты развития частных домов еще не предлагали, а именно заказчики смогут выбирать между очень многими отделочными материалами и техническими возможностями, чтобы новый дом доставлял еще больше радости от использования.

Строительные работы начали уже в августе, до строительства первых домов планируют дойти в марте 2022 года. Первые владельцы домов могли бы въехать к Рождеству 2022 года. “Регистрация заинтересованных уже началась, официальную продажу начнем, предположительно, в декабре”, — добавил Герман.

Развитие района, а также здания и трассы построит Unico вместе с субподрядчиками.