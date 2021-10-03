Экономист: цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты

По словам Пальма, сильный экономический рост, ограниченное предложение недвижимости, затронутое коронакризисом, и рост цен на строительство вызывают рост цен на жильё как в странах Балтии, так и в других развитых странах. Например, в июне цены на недвижимость в США и Швеции (по данным CEIC House Price Index — индекс цен на жилье базы данных CEIC) выросли на 16,5% и 17,2% соответственно, что является рекордом за последние годы.

По словам главного экономиста Luminor, во многих других развитых странах, включая Великобританию, Ирландию и Нидерланды, темпы роста цен на недвижимость в городских центрах также выражаются двузначными числами. “В странах Балтии также наблюдается стремительный рост цен на жильё, и, по нашим прогнозам, в ближайшие годы рост цен на недвижимость в этом регионе также превысит рост заработной платы. Однако разрыв начинает несколько сокращаться, поскольку предложение недвижимости восстанавливается, поддерживая более умеренный рост цен на фоне высокой сравнительной базы”, — добавил он.

По мнению Пальма, исторический опыт показывает, что за быстрым ростом цен, выражающимся двузначными числами, следует увеличение предложения, что, в свою очередь, означает возврат к более умеренной долгосрочной ценовой тенденции. Однако он указал, что в итоге определяющим фактором была покупательная способность. “Если новая недвижимость станет для кого-то слишком дорогой, спрос на сделки в сегменте более дорогих объектов недвижимости также снизится. Поэтому ожидается, что интерес к вторичному рынку квартир, к новой недвижимости меньшей площади и к новостройкам, граничащим с центрами, будет расти”, — пояснил главный экономист.

Кроме того, Пальм считает, что замедление темпов роста цен на жилье будет играть важную роль в стимулировании предложения жилой недвижимости, поскольку быстро растущие цены на недвижимость могут поставить под угрозу международную конкурентоспособность страны, затрудняя привлечение и удержание глобальных талантов.