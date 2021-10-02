Мать двоих детей шокирована: я не могу поверить, что мне не сдали квартиру по такой причине!

“Я недавно разведенная 40-летняя женщина, мать двоих детей. Один из детей ходит в начальные классы, и у второго сейчас последний год детского сада. Но ни о разводе, ни о детях я не хочу распространяться — у меня конкретная проблема. Очень извиняюсь, но что за чертов ужас происходит на рынке аренды?! Совершенные сортиры где-то в задней части Копли тоже стоят в районе 400 евро.. Не говоря тогда о нормальных домах. Нет, я не в поисках хором, моим детям не нужны непременно отдельные комнаты и джакузи и балкон, местоположение не должно быть непременно в центре Таллинна, но полностью за город я тоже не могу переехать как из-за своей работы, так и из-за школы детей. В каком мире мы живем, что пару лет назад двух-трехкомнатную квартиру в Мустамяэ в более-менее состоянии можно было получить приблизительно за 400-430 евро, теперь владельцы высокомерно ждут, чтобы за такое выкладывали по меньшей мере 600 евро… Добавим туда сверху коммунальные расходы, и большая часть жителей Эстонии тогда должна была бы прожить на пару сотен евро в месяц? Реально что ли?

Ладно, то, что происходящее на рынке аренды в смысле цен — это высшая степень абсурдности, это одно дело. Совсем другое дело — это отношение владельцев! Этого я не знаю, это “тренд” последнего времени или нет, я ведь все-таки первый раз в жизни в поисках съемной квартиры, но в самом деле… Я нашла, по моему мнению, приятное гнездышко, логистически во вполне хорошем месте, состояние тоже среднее, и совсем сумасшедшие деньги также платить не нужно. Я уже облегченно вздыхала, когда поступил звонок от владельца — выбрали все-таки кого-то другого. На мой вопрос, почему, ведь когда я ходила смотреть квартиру, разговор был совсем другой, что теперь все только вопрос оформления и подписания договора, я получила невероятный ответ.

“Вы разведенная женщина, я не хочу, чтобы на мою арендную площадь начал каждый вечер ходить какой-нибудь подозрительный мужчина, я же не устраиваю здесь бордель, это приличный многоквартирный дом!”

Слава богу, что такое заявление он бросил по телефону, а не при моих детях… Совершенная утопия для меня! К счастью, я могу сейчас остановиться у своей хорошей подруги, но такое отношение действительно приводит в полное замешательство. Другой опыт таким красочным не был, я оставалась без квартиры, скорее, из-за детей — никто не хочет детей на свою арендную площадь. Было бы тогда, чтобы это были 1-3-летние, но нет… Шестилетний и десятилетний тоже исключены. Куда пропала человечность? Действительно ли разведенную мать двоих детей видят как потенциальную женщину легкого поведения? Я чувствую себя такой униженной…”