Грохот, стук и скрип: 11 звуков в доме, которые ни в коем случае нельзя игнорировать
Грохот и скрип
Стук в стиральной машине или скрипящий пол в спальне — мы все так или иначе сталкивались с различными странными звуками в домах и квартирах. Многие из нас не игнорируют эти звуки и оперативно занимаются решением проблемы, а некоторые списывают это на незаконченный или старый ремонт. Специалисты рекомендуют прислушиваться к своему дому. Вполне возможно, что невинное поскрипывание половицы — это следствие серьезной проблемы в доме. Конечно, с несложными задачами можно справиться самостоятельно, но надежнее всего будет обратиться к профессионалам.
Стук в стиральной машине
Раздражающий стук, который иногда доносится из стиральной машины обычно возникает из-за несбалансированной нагрузки. Скорее всего существует проблема с балансировочным кольцом — оно заполнено жидкостью, расположено в верхней части машины и предназначено для того, чтобы уравновесить нагрузку. Большинство барабанов вращается со скоростью от 1000 до 1200 оборотов в минуту, а из-за отсутствия должного баланса, барабан может повредить плату управления. Если вовремя не решить проблему, барабан выйдет из равновесия настолько, что начнет разбивать плату. Ремонт поврежденной системы обойдется дороже, чем новая стиральная машина, а наладить правильную работу барабана несложно и достаточно дешево.
Скрип в стиральной машине или сушилке
Стиральные и сушильные машины имеют больше движущихся деталей (ремни, ролики, шкивы и барабаны), чем многие другие приборы. Иногда в этих сложных механизмах возникают определенные звуки, которые нельзя игнорировать. Например, скрип металла может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе механизма, что в свою очередь может привести к поломке барабана. Иногда случается непоправимое — барабан сушилки разваливается в процессе работы и одежда проваливается вниз на нагревательные элементы. Если подшипники шайб в машине выходят из строя при сильном вращении, это может привести к серьезным разрушениям.
Скрипящие полы
С деревянными полами в доме к скрипу половиц легко привыкнуть, однако чрезмерно скрипучие полы, возможно, означают, что в доме завелись термиты. Постукивание в стенах также один из симптомов вторжения термитов, которые могут нанести дому серьезный ущерб. Если поверхность полов деформировалась (это можно проверить, положив мячик на середину комнаты и посмотреть, останется ли он на месте), это верный признак того, что вредители принялись за дело.
Хлопки и щелчки в холодильнике
Один из самых распространенных и подозрительных звуков в холодильнике похож на звук застрявшей в спицах велосипедного колеса игральной карты. Холодильник использует воздушные потоки для поддержания температуры, поэтому обычно в нем есть два или три вентилятора.
Хлопающий звук из холодильника говорит нам о том, что в зоне вентилятора и вокруг него возникло обледенение. Игнорировать эту проблему не стоит, ведь это приведет к поломке дорогостоящей техники. Нехарактерные щелчки в холодильнике могут означать поломку компрессора, которая может привести к перегреву устройства.
Дребезжание в посудомоечной машине
Посудомоечные машины со временем могут начать издавать звук, похожий на стук кубиков в пластиковом стаканчике. Он появляется, если в корпусе сливного насоса скапливается мусор. Это может привести к повреждениям насоса, или выведет из строя пропеллер, после чего посудомоечная машина не сможет сливать воду. Чинить машину своими руками не стоит, так можно лишь больше навредить.
Дребезжание или свист из окон
Дребезжащее окно — верный признак того, что оконную створку пора отрегулировать, отремонтировать или заменить. Подобные звуки означают, что в окнах недостаточно амортизации и через некоторое время они могут треснуть. Свистящие старые окна следует повторно запечатать. Свист возникает, если полоски, удерживающие стекла на своих местах устарели. Негерметично закрытые окна пропускают тепло наружу и зимой приходится переплачивать за отопление.
Вода в стенах
Звуки и шум воды в стенах, а также затхлый запах, скорее всего означают, что в доме протекают трубы. Необходимо выяснить, откуда доносится звук текущей воды, проверить краны, туалеты, стиральную и посудомоечную машины. Если возможные источники шума не являются причиной проблемы, стоит перекрыть подачу воды в доме и поискать видимые повреждения от воды на стенах, полу и во дворе.
Животные на чердаке
На чердаке могут поселиться птицы или другие животные, а звуки их пребывания заметить не трудно. Все зависит от ситуации, но, если возникла необходимость выселить новых квартирантов, стоит обратиться в соответствующие службы, которые профессионально занимаются решением подобных проблем.
Стук в паровых радиаторах
Наступление отопительного сезона означает, что пора включить радиаторы. Звуки в радиаторах в первые минуты работы всем знакомы, однако если шум не прекращается, надо заняться ремонтом. Неисправные паровые радиаторы могут деформировать полы, а постоянный нагрев и охлаждение дерева может привести к щелям на паркете. Стук в радиаторах возникает при наклоне прибора из-за деформации стен и полов. В таком случае, после остывания радиатора вода не сливается правильно. Чтобы предотвратить возникновение стука следует устанавливать прокладки под радиаторами, чтобы слегка наклонить их к трубе и выровнять отток воды.
Визг или лязг кондиционера
Владельцы кондиционеров тоже часто сталкиваются со странными звуками. Стук и лязг может возникать от того, что воздушный фильтр забился грязью и пылью. Кроме того, кондиционеры могут сильно вибрировать, а это расшатывает детали, которые могут стучать о корпус. Визжащие звуки скорее всего означают, что ремень вентилятора ослабился, а бульканье в приборе — сигнал того, что необходимо заменить хладагент.
Скрежет на крыше
Иногда кажется, что скрипящие и скребущие звуки доносятся с чердака, но на самом деле они могут возникать и на крыше. Возможно, расположенные рядом с домом деревья царапают ветками черепицу, что ни много ни мало приведет к протечке.