Грохот, стук и скрип: 11 звуков в доме, которые ни в коем случае нельзя игнорировать

Грохот и скрип



Стук в стиральной машине или скрипящий пол в спальне — мы все так или иначе сталкивались с различными странными звуками в домах и квартирах. Многие из нас не игнорируют эти звуки и оперативно занимаются решением проблемы, а некоторые списывают это на незаконченный или старый ремонт. Специалисты рекомендуют прислушиваться к своему дому. Вполне возможно, что невинное поскрипывание половицы — это следствие серьезной проблемы в доме. Конечно, с несложными задачами можно справиться самостоятельно, но надежнее всего будет обратиться к профессионалам.



Стук в стиральной машине



Раздражающий стук, который иногда доносится из стиральной машины обычно возникает из-за несбалансированной нагрузки. Скорее всего существует проблема с балансировочным кольцом — оно заполнено жидкостью, расположено в верхней части машины и предназначено для того, чтобы уравновесить нагрузку. Большинство барабанов вращается со скоростью от 1000 до 1200 оборотов в минуту, а из-за отсутствия должного баланса, барабан может повредить плату управления. Если вовремя не решить проблему, барабан выйдет из равновесия настолько, что начнет разбивать плату. Ремонт поврежденной системы обойдется дороже, чем новая стиральная машина, а наладить правильную работу барабана несложно и достаточно дешево.



Скрип в стиральной машине или сушилке



Стиральные и сушильные машины имеют больше движущихся деталей (ремни, ролики, шкивы и барабаны), чем многие другие приборы. Иногда в этих сложных механизмах возникают определенные звуки, которые нельзя игнорировать. Например, скрип металла может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе механизма, что в свою очередь может привести к поломке барабана. Иногда случается непоправимое — барабан сушилки разваливается в процессе работы и одежда проваливается вниз на нагревательные элементы. Если подшипники шайб в машине выходят из строя при сильном вращении, это может привести к серьезным разрушениям.



Скрипящие полы