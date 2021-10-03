Кто компенсирует ремонт крыши многоквартирного дома, сорванной штормом?

С наступлением осени Эстонию вновь начинают одолевать сильные порывы ветра, в результате чего растущее количество страховых случаев (а вместе с ними и убытков) дает представление о том, насколько серьезной угрозой для здоровья, дома и имущества людей могут быть штормы. “Если владельцам частных домов известно, как быстро найти решение в критической ситуации, то в многоквартирных домах ответственность часто остается неясной, а устранение проблем вызывает большой стресс”, — говорит Сандра Смирнова, менеджер по продуктам страхования имущества Seesam.

Так, она указывает, что если из-за штормового ветра сорвало крышу частного дома, владельцы обычно в курсе, есть ли у дома страховка и к кому обратиться в случае повреждения. Однако если ветер разрушает крышу многоквартирного дома, ущерб наносится совместной собственности всех домовладельцев, за что каждый должен нести солидарную ответственность. “Страхование жилья обеспечивает защиту от внутренних рисков, но если ущерб затрагивает части квартиры, находящиеся в совместной собственности, такие как несущие конструкции, фундамент, балконы, подвал, крышу, внешний фасад или дополнительные помещения, ответственность за расходы на ремонт несет все товарищество, — поясняет Смирнова.

Одним из недавних потрясений в Seesam стал трагический случай, произошедший прошлой весной, когда шторм полностью сорвал крышу многоквартирного дома, причинив ущерб на сумму 30 000 евро. “Это было небольшое квартирное товарищество, всего на восемь квартир: при отсутствии страхования недвижимого имущества членам квартирного товарищества пришлось бы оплачивать восстановление крыши из собственных средств, что составило бы 3750 евро с каждой квартиры. Поскольку штормовые ветры обычно сопровождаются проливными дождями, на общий размер ущерба может повлиять дополнительный ущерб от влаги.

Поэтому чтобы избежать непредвиденных расходов, каждому собственнику квартиры целесообразно застраховать как свою квартиру отдельно, так и совместное владение многоквартирным домом сообща. “За последние годы выросло количество квартирных товариществ, желающих застраховаться. Одной из причин растущего интереса, бесспорно, является общий рост осведомленности, а с другой стороны, товарищества могут заинтересоваться страхованием после пережитого несчастного случая, последствия которого членам товарищества пришлось оплачивать самим. В случае многоквартирного дома среднего размера ежемесячная страховая сумма, выплачиваемая каждой квартирой, составляет всего несколько евро, и возникающее чувство безопасности в случае непредвиденных обстоятельств определенно того стоит”, — сказал эксперт.