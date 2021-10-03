Простые, но нестандартные дизайн-решения для однушки от профи

Давайте рассмотрим несколько интересных решений.

Многофункциональность пространства



С учетом небольшой площади часто функциональные зоны квартиры перетекают одна в другую либо вовсе объединены. Пространство должно быть адаптировано под разные потребности всех членов семьи, тем не менее не терять своей красоты и привлекательности.

Благодаря грамотному декорированию и планировке возможно решить сразу несколько задач. Например, объединить ТВ-зону и гардеробную или библиотеку за счет мобильных раздвижных перегородок, которые в закрытом виде создают эффект реальной стены, а в открытом — это полноценное место для хранения.

Идеальное решение: выбирать модный look на вечеринку, не пропуская при этом любимый сериал. Этот прием также подойдет для тех, у кого постоянно возникает вопрос: “И куда это все убрать?!”

Обилие света



Свет является наиболее важной составляющей для любого интерьера независимо от стилистического решения и декора. Многие ошибочно недооценивают его прекрасные свойства, останавливая свой выбор только на центральном источнике — потолочной люстре, ориентируясь на ограниченную площадь комнат.

Чтобы визуально увеличить небольшое помещение и создать простор, используйте несколько вариантов как потолочных, так и настенных источников света. Встроенные светильники и закарнизная подсветка штор эффектно подчеркнут фактуру стен, оконный проем и текстуру обивки мебели. Настенные бра помогут создать в вечернее время легкую непринужденную атмосферу.

Зеркала



Все мы когда-либо были в музее оптических иллюзий, где основной элемент — зеркала. Одна из главных ролей отражающих поверхностей — преобразовывать пространство.

Совершенно неважно, о каком помещении идет речь — узкая ванная комната, маленькая кухня или прихожая. Не ограничивайте себя одной плоскостью: если расположить зеркальное полотно в углу, то с определенного ракурса это может добавить еще больше перспективы и ощущения большего пространства.