ФОТО | В популярном районе выставлена на продажу своеобразная дача

Построенный в 2019 году двухэтажный модульный дом площадью 24 квадратных метра, и в доме всего две комнаты. Участок площадью 0,4 гектара расположен по адресу Копли теэ, 7 в деревне Калана на Хийумаа.

В объявлении значится, что в доме можно жить круглогодично, поскольку имеется приличное утепление и половое отопление. На 18 квадратных метрах первого этажа дома расположены душевая-туалет, кухонная рабочая поверхность и раковина, а также бойлер теплой воды.

С двух сторон модульного дома есть терраса, которая уютно связывает внутренность дома с наружной дворовой территорией.

Имеется детальная планировка.

На территории застройки разрешено построить два здания (жилой дом и подсобное строение) с площадью застройки до 300 квадратов.

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