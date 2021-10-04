Закрываем дачный сезон: 10 важных дел, которые нужно успеть в октябре
Ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова составила чек-лист по октябрьским работам для дачников: сверьтесь с ним перед ближайшей поездкой на участок.
Ухаживаем за газоном
Он еще продолжает расти, хоть и не так интенсивно, как летом, поэтому продолжаем стрижку. А вот подкармливать газон уже не нужно. Подходящие удобрения — калийные и фосфорные: они помогут траве подготовиться к зиме.
Если решили разбить газон на даче именно в октябре, лучше использовать рулонный вариант, так как у него уже сформирована хорошая дернина и нужно время только на то, чтобы укорениться. На это уйдет около двух недель и нужна хорошая погода без заморозков.
С посевным газоном до заморозков можно не успеть: только две недели понадобится на всхожесть семян, и еще две недели — чтобы ростки окрепли.
Начинаем убирать листву
Убранную с газонов листву нужно сжечь или утилизировать, ведь в ней могут остаться споры грибков и личинки насекомых.
Подкармливаем растущие деревья и кустарники
Азотные подкормки исключаем: азот провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины, в результате чего даже небольшие морозы могут повредить не успевшие подготовиться деревья и кустарники.
Осенью растениям требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют вызреванию древесины, накоплению веществ для зимовки и хорошего весеннего старта, хорошо влияют на рост корней и устойчивость растений к заболеваниям.
Советую покупать готовые минеральные удобрения с пометкой “Осеннее”. Вносить их можно и в жидком, и в сухом виде.
Перекапываем приствольные круги у декоративных и плодовых деревьев
Это нужно для проникновения в почву воздуха и влаги. А еще перекопка нарушает условия зимовки вредителей — пилильщиков, гусениц и куколок вредных бабочек. Часть из них попадет при перекопке в глубину почвы и весной не сможет выбраться, часть окажется на поверхности и погибнет от минусовых температур — или их съедят птицы.
Под перекопку почвы хорошо вносить удобрения.
Обрезаем декоративные деревья и кустарники
- Проводим санитарную обрезку и удаляем засохшие, поврежденные ветки.
- Продолжаем формирующую стрижку живых изгородей и растений в виде кубов, шаров, спиралей, конусов и других форм.
- Состригаем отцветшие соцветия у спирей (Билларда, Бумальда, японской и других), парковых роз и шиповников, чтобы сохранить у кустарников опрятный внешний вид.
Проводим опрыскивание фунгицидами деревьев и кустарников
Если этого не сделать осенью, возбудители болезней могут распространиться по всем насаждениям, и весной деревья и кустарники будут страдать от заболеваний.
Готовим живые изгороди из туй к зиме
Для этого удаляем опавшую хвою, которая обычно скапливается в самом центре живой изгороди. И обрабатываем внутри живой изгороди “Фундазолом” или “Фитоспорином” от грибков.
Сажаем луковичные
В октябре можно сажать луковичные: нарциссы, тюльпаны, гиацинты. Начинать посадку можно, когда температура почвы установится не выше +10°С. Если же пока тепло (+15°C и выше), посадка луковичных может привести к преждевременному прорастанию луковиц.
Переносим в помещения комнатные многолетники, которые летом выносили на улицу
Герани, бегонии, плющи, хлорофитумы, колеусы, папоротники и другие многолетние растения, которые хорошо зимуют в комнатных условиях, стоит перенести в дом до наступления минусовых ночных температур. Если контейнеры тяжелые, пересадите растения в отдельные горшки — и заносите в дом.
Занимаемся посадкой деревьев и кустарников
Растения, привезенные из европейских питомников, лучше начинать сажать с конца сентября, чтобы растения успели привыкнуть к нашим температурным условиям, хорошо укорениться и перезимовать.
Растения из местных питомников лучше адаптированы к нашим условиям, поэтому их можно сажать и попозже.