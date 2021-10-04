Закрываем дачный сезон: 10 важных дел, которые нужно успеть в октябре

Ландшафтный дизайнер Ирина Лукьянова составила чек-лист по октябрьским работам для дачников: сверьтесь с ним перед ближайшей поездкой на участок.

Ухаживаем за газоном



Он еще продолжает расти, хоть и не так интенсивно, как летом, поэтому продолжаем стрижку. А вот подкармливать газон уже не нужно. Подходящие удобрения — калийные и фосфорные: они помогут траве подготовиться к зиме.

Если решили разбить газон на даче именно в октябре, лучше использовать рулонный вариант, так как у него уже сформирована хорошая дернина и нужно время только на то, чтобы укорениться. На это уйдет около двух недель и нужна хорошая погода без заморозков.

С посевным газоном до заморозков можно не успеть: только две недели понадобится на всхожесть семян, и еще две недели — чтобы ростки окрепли.

Начинаем убирать листву



Убранную с газонов листву нужно сжечь или утилизировать, ведь в ней могут остаться споры грибков и личинки насекомых.



Подкармливаем растущие деревья и кустарники



Азотные подкормки исключаем: азот провоцирует несвоевременный рост побегов и затрудняет вызревание древесины, в результате чего даже небольшие морозы могут повредить не успевшие подготовиться деревья и кустарники.

Осенью растениям требуется повышенное содержание фосфора и калия. Эти макроэлементы способствуют вызреванию древесины, накоплению веществ для зимовки и хорошего весеннего старта, хорошо влияют на рост корней и устойчивость растений к заболеваниям.

Советую покупать готовые минеральные удобрения с пометкой “Осеннее”. Вносить их можно и в жидком, и в сухом виде.

Перекапываем приствольные круги у декоративных и плодовых деревьев



Это нужно для проникновения в почву воздуха и влаги. А еще перекопка нарушает условия зимовки вредителей — пилильщиков, гусениц и куколок вредных бабочек. Часть из них попадет при перекопке в глубину почвы и весной не сможет выбраться, часть окажется на поверхности и погибнет от минусовых температур — или их съедят птицы.

Под перекопку почвы хорошо вносить удобрения.