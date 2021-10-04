Местный производитель 4Room изготавливает светильники мирового уровня
История фирмы начинается в 1959 году, когда заработало предприятие Estoplast, производившее освещение для квартир многих жителей Эстонии. Смена названия произошла в 2003 году, и к нашему времени 4Room ведет преемственность в производстве светильников в несколько десятилетий. С годами язык дизайна фирмы и использование материалов изменились.
Производство светильников экологически устойчиво, срок службы – десятилетия
Дизайн и производство фирмы были построены с учетом устойчивости, и именно этот принцип отличает предметы 4Room от других – они прослужат десятилетия. Каждый светильник состоит из нескольких взаимозаменяемых основных деталей. Это означает, что если какая-то деталь сломается, после ее замены светильник все равно можно использовать. Таким образом, в каждом изделии, так сказать, прописано длительное применение, и предотвращаются ненужные отходы.
Самые популярные товары в Эстонии
Среди множества предметов компания 4Room специально разработала два семейства светильников общего освещения: SLIM и THIN, хорошо принятых клиентами. Функции те же – они дают общее освещение комнате, но отличаются своим устройством: источниками света и формой. Для тех, кто предпочитает менять лампочку дома, подойдет SLIM с цокольными гнездами на три, четыре или шесть гнезд. Для тех, кто предпочитает более воздушную и современную форму и регулируемый свет, создана серия THIN, где клиент может выбрать мощность светового потока 2500–25000 люмен.
Разнообразие форм огромно: цилиндр, треугольник, шестиугольник, квадрат. Можете выбирать мощность светового потока и температуру света. Новейший продукт – это светильник, удобно управляемый через мобильное приложение, а свет можно регулировать: как ярче-мягче, так и теплее-холоднее.
Еще одно преимущество для клиента – выбор из 40 с лишним оттенков, а также возможность определять размер светильника. Диаметр от 15 см до 150 см.
Если трудно найти точное световое решение для пространственных потребностей интерьера – из-за слишком высоких потолков или особого решения помещения, – можно заказать изготовление светильника под индивидуальное решение.
Вечный, но с характером
При производстве 4Room уделяет особое внимание долговечности светильников, предприятие никогда не гналось за «быстрой модой». Общее освещение играет важную роль, особенно в темный период, поскольку оно компенсирует зимний недостаток света.
Кроме THIN и SLIM, наиболее популярными моделями являются Spirit и Spirit Royal, которые имеют интересную форму и создают захватывающую игру света.
Бестселлеры в последние два года – напольный и настенный светильник Saxo, созданные дизайнером 4Room Тармо Луйском. Saxo – хороший светильник для чтения благодаря направленному и открытому абажуру. Spirit и Saxo – номинанты престижной дизайнерской премии Bruno.
Фирма ежегодно обновляет ассортимент продукции, а идеи рождаются из самой жизни. Например, серия предметов Toila была вдохновлена воспоминаниями о временах Estoplast. По замыслу Тармо Луйска, она была запущена в производство как светильники Estoplast обновленного дизайна.
Эстонский продукт
Все светильники собираются в Эстонии, а это значит, что они целиком и полностью отечественные. Сейчас ниша компании – тканевый абажур, который изготавливается с использованием высоких технологий, что гарантирует отсутствие швов и кантов, которые могут загибаться тут и там. Каркасы изготавливаются на станке, но сборка абажура – трудоемкая работа мастеров Эстонии.
В салоне 4Room всегда можно получить консультацию, чтобы найти наиболее оригинальное решение для каждого дома. Кроме стиля и функциональности светильника, производитель учитывает его технические параметры, включая расчет оптимальной интенсивности света.
Фирма предлагает полное и частично индивидуальное решение, которое благодаря многолетнему опыту и местному производству находится в разумном ценовом диапазоне для потребителей Эстонии, но с качеством мирового уровня.