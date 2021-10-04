Местный производитель 4Room изготавливает светильники мирового уровня

История фирмы начинается в 1959 году, когда заработало предприятие Estoplast, производившее освещение для квартир многих жителей Эстонии. Смена названия произошла в 2003 году, и к нашему времени 4Room ведет преемственность в производстве светильников в несколько десятилетий. С годами язык дизайна фирмы и использование материалов изменились.

Производство светильников экологически устойчиво, срок службы – десятилетия

Дизайн и производство фирмы были построены с учетом устойчивости, и именно этот принцип отличает предметы 4Room от других – они прослужат десятилетия. Каждый светильник состоит из нескольких взаимозаменяемых основных деталей. Это означает, что если какая-то деталь сломается, после ее замены светильник все равно можно использовать. Таким образом, в каждом изделии, так сказать, прописано длительное применение, и предотвращаются ненужные отходы.

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Среди множества предметов компания 4Room специально разработала два семейства светильников общего освещения: SLIM и THIN, хорошо принятых клиентами. Функции те же – они дают общее освещение комнате, но отличаются своим устройством: источниками света и формой. Для тех, кто предпочитает менять лампочку дома, подойдет SLIM с цокольными гнездами на три, четыре или шесть гнезд. Для тех, кто предпочитает более воздушную и современную форму и регулируемый свет, создана серия THIN, где клиент может выбрать мощность светового потока 2500–25000 люмен.

Разнообразие форм огромно: цилиндр, треугольник, шестиугольник, квадрат. Можете выбирать мощность светового потока и температуру света. Новейший продукт – это светильник, удобно управляемый через мобильное приложение, а свет можно регулировать: как ярче-мягче, так и теплее-холоднее.