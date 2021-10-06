От освещения зависит благополучие вашего тела и духа
Но если за окном идет дождь, небо в облаках и дует сильный штормовой ветер, большинство из нас думает, что было бы лучше вообще не вставать с постели. Позитивный энергетический заряд не возникает.
Так же, как солнечный свет или его отсутствие, на наши эмоции влияет и искусственный, или ламповый свет. Поэтому очень важно спланировать освещение на раннем этапе строительства или ремонта. В зависимости от строительных конструкций последующие изменения расположения светильников чрезвычайно затруднены, и результат может визуально раздражать.
Солнечный свет влияет не только на наши эмоции, но и напрямую на наше здоровье. Излишне говорить, что солнце человеку необходимо так же, как воздух, вода и еда. Дни, проведенные при ненастоящем, искусственном свете, могут вызывать или обострять ранее скрытые хронические заболевания. Например, в последнее время все больше молодых людей обращаются к психиатрам по поводу глубокой депрессии, и во многих случаях причиной является использование компьютера в темной комнате.
Как выстроить дома освещение, сходное с дневным световым циклом
Лучший метод — комбинировать светильники. Потолочные, настенные, напольные и настольные светильники создают различные комбинации света, которые можно использовать в зависимости от изменения падающего из окна в помещение светового потока, и, конечно, исходя из того, чем вы занимаетесь в комнатах. При планировании светильников не действует правило «меньше значит больше». В гостиной с одним потолочным светильником нельзя выполнить все необходимые функции — например, для чтения одного потолочного светильника не достаточно.
Второй аспект, на который обязательно стоит обратить внимание, — это функциональность светильников. В современном мире как грибы после дождя появляются светильники с умными функциями. Все началось с пульта с функцией включения-выключения, и сейчас пришли к мобильным приложениям, с помощью которых хоть с другого конца земли можно менять цвета домашних светильников. Находят ли все эти функции реальное применение, каждый пользователь решает сам.
Какие жизненно важные свойства нужно учитывать при приобретении светильника или источника света? На каждой упаковке указана мощность (W), световой поток (lm) и цветовая температура (K). Идеальный светильник — тот, который позволяет регулировать светоотдачу, проще говоря интенсивность света, а также цветовую температуру. Регулировка интенсивности света многим знакома и понятна, но зачем менять цветовую температуру?
Более низкая цветовая температура (2200-3000 K) означает, что свет теплый, с преобладанием желтых, оранжевых и красных тонов. До недавнего времени у нас были лишь лампы накаливания 3000 K. Чем выше температура, тем более голубоватый оттенок приобретает свет. Цветовая температура напрямую влияет на то, как наш глаз воспринимает цвет объекта. Например, в солнечную или пасмурную погоду цвет одного и того же объекта мы воспринимаем по-разному.
В случае искусственного освещения важно, чтобы мы могли следовать дневному световому циклу. В дневное время нужно использовать свет с высокой цветовой температурой (4000 K и более). Он поддерживает нашу бодрость, стимулирует клетки мозга и увеличивает нашу продуктивность. Когда наступает вечер, мы уменьшает цветовую температуру, и перед сном она может быть около 2200 K. Например, температура света свечи составляет 1500K. Теплый свет способствует выработке мелатонина, обеспечивает нам быстрое засыпание и лучшее качество сна. А лучший сон повышает качество нашей жизни, делает нас более энергичными и радостными в течение дня. Некоторые светильники имеют функцию Dim to warm, что означает, что если уменьшить интенсивность света, то цветовая температура тоже снизится.
Особенно чувствительны к свету дети, их развивающийся организм очень восприимчив к различным изменениям окружающей среды. Поэтому важно обратить внимание на условия обучения детей, которые идут в школу. Идеальная настольная лампа для домашних заданий позволяет изменять как интенсивность цвета, так и температуру. Это снижает нагрузку на глаза ребенка, и домашние задания будут сделаны быстрее и с меньшим напряжением.
В заключение можно сказать, что как излишнее, так и недостаточное освещение негативно влияет на наши эмоции и здоровье. Поэтому при планировании освещения разумно тщательно продумать все аспекты и при необходимости проконсультироваться со специалистами.