ФОТО | Загородный дом, который можно установить всего за пять дней

Как сообщает портал Uncrate, жилье создала техасская компания Stella Domo. Как утверждает сама компания, дом изготавливают всего за 90 дней. После чего компания доставляет его и устанавливает в желаемом месте — на сборку дома уходит всего пять дней. К сожалению, пока эти дома устанавливают лишь в США.

Сколько стоит подобное удовольствие? По информации на сайте цена начинается от 375 тысяч долларов (около 323 тысяч евро).

Общая площадь дома 66 квадратных метров, площадь террасы — 32 квадратных метра. Это здание, как пишет портал, может служить не только домом для отдыха, но и домом для уединения, занятий спортом, работы и т. д.

В доме большие окна от пола до потолка, кухня с техникой из нержавеющей стали и стильной мебелью, санузел. Есть и другие комнаты, которые можно превратить в гостиную, спальню или небольшой тренажерный зал.