Банк назвал главные препятствия для покупки собственного жилья

“Согласно опросу, молодым людям в возрасте 25–34 лет труднее всего собрать деньги на свой первый взнос, что и понятно, так как тем, кто только начал работу, платят меньше и нужно время, чтобы накопить достаточно сбережений. В то же время почти половина респондентов ответили, что не собирали деньги на первый взнос. Многим из них могли помочь родители или родственники. 14% респондентов в Эстонии копили деньги в течение двух или трёх лет, 12% ­– более пяти лет, — пояснил руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. — Мы также заметили ситуации, когда клиенты изначально не предоставляют все источники дохода и на первый взгляд кажется, что дохода недостаточно для получения ссуды, но если мы включали доход от аренды недвижимости, льготы и дивиденды и обсуждали ситуацию подробнее, оказывалось, что доходов достаточно”.

Третья наиболее часто упоминаемая причина — неуверенность в завтрашнем дне. Меньше всего волнуются жители Эстонии (17%), гораздо больше — жители Латвии (25%) и Литвы (22%).

Люди связывают аренду жилья с нестабильностью

Исследование показало, что жители Эстонии тратят на аренду наименьший процент доходов своего домохозяйства, а литовцы — большую часть. Большинство респондентов, снимающих жилье в Эстонии, тратят на аренду менее 10% своего семейного дохода. В Латвии этот показатель составляет 11–20%, а в Литве — 21–30%. Большая часть доходов жителей Эстонии тратится на выплату жилищного кредита, тогда как в Литве люди тратят на это меньше всего. 28% жителей Эстонии и 21% жителей Латвии тратят на это 11–20% своего ежемесячного дохода, а большинство жителей Литвы (15%) тратят на эти цели менее 10% своего дохода.