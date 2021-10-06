В Пирита построят эксклюзивный жилой квартал на 200 квартир

По словам Аймара Роосалу, руководителя подразделения корпоративного банкинга Bigbank, банк финансирует Liven большой проект по развитию недвижимости начиная с приобретения земельного участка. “Планируемая застройка участка, прилегающего к центру парусного спорта в Пирита, является одной из самых аттрактивных и эксклюзивных в Таллинне за последние годы и уже в силу одного только своего местоположения вызывает живейший интерес среди как местных, так и иностранных покупателей”, — сказал Роосалу.

“Мы уверены, что жилой квартал, который здесь будет построен, обладает потенциалом значительно выше среднего. Планирующееся строительство имеет важное значение в масштабах всего Таллинна, поскольку включает в себя не только жилые квартиры, но и развитие близкой к променаду среды, повышая качество жизни и безопасность в районе берега моря. На хорошо продуманную и развитую жилую среду всегда есть высокий спрос”, — добавил Роосалу.

Аймар Роосалу отметил также, что спрос на новые квартиры в Таллинне в целом по-прежнему очень высок и особенно сильный рост наблюдается в сегменте квартир больших площадей. “По состоянию на лето в Таллинне было выставлено на продажу 2 200 новых квартир, это меньше, чем в прошлом году, и такие “складские запасы” будут проданы менее чем через год”, — сказал Роосалу.

“Liven — эстонский девелопер с высокой капитализацией, бизнес-планы которого хорошо продуманы и уровень предварительной продажи квартир высок. Поэтому мы уже неоднократно финансировали их проекты — такие, например, как строительство четырёх многоквартирных домов на улицах Тюри и Аласи в Таллинне”, — добавил Роосалу.

Теперь фирма Liven купила на открытом аукционе земельный участок площадью 27 000 квадратных метров в Таллинне по адресу Регати пст., 3, расположенный рядом с Центром парусного спорта в Пирита (Pirita TOP), где планирует построить жилой квартал более чем с 200 квартирами. Этот крупный проект разделён на три этапа, развитие всей приобретённой территории планируется завершить в течение трёх лет. Строительство планируется начать весной 2023 года.