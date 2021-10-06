Новый рекорд! Квадратный метр квартиры в Таллинне за месяц подорожал на 150 евро

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, инфляция одним из первых секторов добралась до недвижимости, но это не единственная причина, почему средняя цена единицы площади повышается.

“Если последние два десятилетия таллиннский рынок недвижимости стоял на кредитных деньгах, то теперь много крупных сделок совершают за счет заработанных самими эстонцами и не прибывших из Швеции богатств. Например, в прошлом месяце как за самый дорогой в столице частный дом, так и за квартиру заплатили три миллиона евро, что является исключительно крупными сделками. Повышение средней цены квадратного метра и отражает скорее сделки с дорогими домами, и цена более старой квартиры в спальном районе в таком же темпе не повышалась”, — сказал Вахтер.

“Периоды продажи сделок с недвижимостью, конечно, короткие, но в то же время объемы на совершенно обычном уровне. По сравнению с сентябрем пяти предыдущих лет в этом году совершили более-менее столько же сделок”, — добавил Вахтер.

В сентябре в Таллинне совершили с недвижимостью всего 1 176 сделок купли-продажи, что приблизительно на 225 больше, чем в августе. В прошлом месяце в Таллинне продали 900 квартир, что на 26% больше, чем в августе, и на 6,3% больше, чем в это же время в прошлом году. Средняя цена квадратного метра квартиры за месяц повысилась на 6,5% и по сравнению с прошлым годом на 14%. Самую дорогую квартиру продали за 3,1 миллиона евро.

В сентябре в Таллинне продали 23 застроенных участка жилой земли, что на 12 меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом продали приблизительно за 3 миллиона евро.

В прошлом месяце продали 12 участков жилой земли, что по сравнению с августом на два больше. Самый дорогой участок стоил 1,2 миллиона евро.