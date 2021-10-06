Ремонт и стройка
06.10.2021, 14:15

Прочтите, чтобы не повторить: вот какие ошибки допустили в ремонте, отказавшись от дизайнера

 
Фото: Pixabay
Наша героиня Анна в своем блоге рассказывает о том, как создавать рай в девятиэтажке. Делится вдохновением и практическими советами. Анна сделала ремонт своими силами в трешке, а сегодня поведала INMYROOM об ошибках, которых легко избежать.

Отсутствие теплого пола в ванной


Не предусмотрев этот момент, мы были вынуждены повесить второй (электрический) полотенцесушитель, который не оставил места для установки ящика для хранения банных принадлежностей.

Мелкая плитка и белая затирка в “мокрой” зоне в ванной


Из-за большого количества швов, а также жесткой воды белая затирка пожелтела, и зона стала выглядеть неопрятно. Сейчас я бы положила плитку крупнее или использовала другой цвет затирки (например, серебристо-серый).

Расположение розеток


Изначально мы не просчитали, как поставим мебель в квартире, и в итоге получилось, что часть розеток — лишняя, а в некоторых местах их не хватает. Поэтому постарайтесь очень тщательно продумать расположение розеток и их количество.

Вечернее освещение


У нас предусмотрен в основном только верхний свет во всей квартире, поэтому нет возможности его приглушить для вечернего романтического настроения.

Узкий плинтус


Мы установили плинтус в цвет ламината, и, на мой взгляд, это выглядит менее выигрышно, чем высокий белый вариант, визуально приподнимающий стены.

Экономия на дверях


Мы решили на них сэкономить, в итоге получили очень низкое качество, к тому же стеклянные прорези не позволяют создать полную темноту, если в соседних помещениях горит свет. Да и цвет не совсем удачный, гораздо выигрышней смотрелись бы белые двери.

Главный совет


Тем, кто сейчас планирует ремонт, я бы посоветовала развивать насмотренность, изучать интерьерные блоги, смотреть румтуры на “Ютубе”, чтобы определиться с тем, что действительно нравится, выбрать нужный стиль. Во избежание лишних трат я бы порекомендовала заранее спланировать картинку интерьера в голове либо с дизайнером, чтобы осознанно подходить к выбору мебели и декора, а не скупать подряд понравившиеся вещи, которые совершенно не будут вписываться.

Оставить комментарий Читать комментарии