В Финляндии богатые иностранцы избегают проверки при сделках с недвижимостью. Как они это делают?

В Финляндии за последние два года было зарегистрировано около десятка сделок с недвижимостью, которые совершили иностранцы с золотым паспортом. Благодаря купленному гражданству ЕС они избежали проверки, которую при иностранных сделках с недвижимостью осуществляет министерство обороны.

В министерстве обороны сообщили, что речь идет как о дорогих, так и об умеренных объектах недвижимости. Они располагаются, главным образом, в Южной Финляндии в районе озера Саймаа.

Один из объектов принадлежит российскому олигарху Игорю Кесаеву. Об этом писала газета Iltalehti и сообщала телепрограмма MOT. Кесаев рассказал о том, что строит в Пуумала дачный поселок. Министерство обороны следит за тем, для каких целей будут использоваться строящиеся объекты.

“У нас на руках все документы с лицензиями на застройку, которые выдал муниципалитет. На данном этапе у нас нет оснований полагать, что объекты представляют прямую угрозу Финляндии, — сообщила чиновник министерства обороны Ану Саллинен. — Если в будущем обнаружится, что объекты используются для нанесения вреда, у нас есть право экспроприировать недвижимость”.

Чиновник признает, что министерство наблюдает за сделками, которые совершают иностранцы, имеющие купленное гражданство ЕС. В первую очередь, речь идет о паспортах Кипра, Мальты, Болгарии, Португалии и Греции.