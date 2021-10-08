Не только огонь: повреждение от печного дыма может означать замену всех предметов домашней обстановки
“Если связанные с отоплением случаи чаще всего возникают все-таки в зимние периоды, то осенью, именно в начале отопительного периода, мы наблюдаем случаи ущерба, предотвратить который было бы совсем несложно с помощью относительно простых мер. Сумма связанного с отопительным оборудованием ущерба в среднем составляет примерно 4000 евро, однако мы сталкивались и с ущербами на сумму более 20 000 евро — как правило в таких случаях самые тяжелые последствия удается предотвратить. Тем не менее при худшем сценарии топочная камера может стать источником пожара, способного уничтожить все жилье — в таком случае сумма ущерба может достигать уже десятков, если не сотен тысяч евро”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.
“В связи с отоплением необходимо предотвратить и такие ситуации, когда, например, дымоход установлен слишком близко к легко воспламеняющимся материалам конструкций. Вызываемый такими случаями ущерб может достигать десятков евро. При этом важно учитывать и то обстоятельство, что непосредственно огонь является причиной связанного с топочной камерой ущерба далеко не всегда — нередко в этом виноват дым, из-за которого в помещениях приходится выполнять масштабный ремонт и заменять большую часть мебели, а иногда и одежды. Например, недавно у нас произошел случай, когда пожар был вызван возгоранием сажи в трубе — огонь удалось потушить, однако кроме самой трубы от дыма пострадали и жилые помещения, в результате чего сумма ущерба составила 4000 евро”, — добавляет Лепвальтс.
По словам специалиста ERGO, именно домовладелец отвечает за принятие всех мер по обеспечению исправности отопительных систем: “К сожалению, не так давно мы были вынуждены отказаться от возмещения одного ущерба, при котором согласно акту о чистке трубы домовладельцу был выдан запрет на топку печи, так как в дымоходе трубы был засор и сама труба была повреждена. Несмотря на это, собственник решил развести в печи огонь, что привело к повреждению комнат дымом. К счастью, пожара не возникло, однако ликвидация повреждений обошлась домовладельцу по меньшей мере в 3000 евро”.
Руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO в сотрудничестве с Союзом спасателей составила список мер и действий, которые необходимо соблюдать и предпринимать для обеспечения безопасности:
- Чистите и проверяйте трубу и дымоход минимум один раз в год.
- Проверяйте исправность дымового датчика и установите также датчик угарного газа.
- Растапливайте печь умеренно, не доводя ее до чрезмерного жара.
- Убедитесь, что печь, дымоход или дымовая труба не расположены слишком близко к деревянной стене или другому легко воспламеняющемуся материалу.
- Складывайте всю остывшую золу в ведро с негорючей крышкой и немедленно выносите ее из дома.
- Не складывайте топочный материал перед топочной камерой или поблизости от нее.
- Не перегружайте электрическую систему радиаторами и обогревателями!
- Не оставляйте отопительное оборудование без присмотра!