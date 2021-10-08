Не только огонь: повреждение от печного дыма может означать замену всех предметов домашней обстановки

“Если связанные с отоплением случаи чаще всего возникают все-таки в зимние периоды, то осенью, именно в начале отопительного периода, мы наблюдаем случаи ущерба, предотвратить который было бы совсем несложно с помощью относительно простых мер. Сумма связанного с отопительным оборудованием ущерба в среднем составляет примерно 4000 евро, однако мы сталкивались и с ущербами на сумму более 20 000 евро — как правило в таких случаях самые тяжелые последствия удается предотвратить. Тем не менее при худшем сценарии топочная камера может стать источником пожара, способного уничтожить все жилье — в таком случае сумма ущерба может достигать уже десятков, если не сотен тысяч евро”, — пояснила руководитель отдела по рассмотрению ущерба ERGO Катерина Лепвальтс.

“В связи с отоплением необходимо предотвратить и такие ситуации, когда, например, дымоход установлен слишком близко к легко воспламеняющимся материалам конструкций. Вызываемый такими случаями ущерб может достигать десятков евро. При этом важно учитывать и то обстоятельство, что непосредственно огонь является причиной связанного с топочной камерой ущерба далеко не всегда — нередко в этом виноват дым, из-за которого в помещениях приходится выполнять масштабный ремонт и заменять большую часть мебели, а иногда и одежды. Например, недавно у нас произошел случай, когда пожар был вызван возгоранием сажи в трубе — огонь удалось потушить, однако кроме самой трубы от дыма пострадали и жилые помещения, в результате чего сумма ущерба составила 4000 евро”, — добавляет Лепвальтс.