МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА | Где лучше покупать недвижимость?

“Но очень многое зависит от того, на какой срок и когда был взят кредит. Если квартира А — в доме, где осталось выплачивать кредит в течение года, а квартира В — в доме, где еще 10 лет, понятно, что квартира А представляет большую ценность.

Реновация — это не только утепление и энергосбережение. Это ощущение: “У меня красивый дом! Там все новое! Электропроводку недавно поменяли, крыша не течет, фасад — конфетка. Балконы в порядке, никому на голову не упадут. Окна заменены”.

Немаловажный аспект также — внутренний климат. Если вы закрываете вечером дверь в детскую комнату и знаете, что у ребенка всю ночь будет свежий воздух, это очень важно.

Специалисты уже составили список основных проблем советских домов: это швы, вентиляция, близкие к обрушению балконы, потери тепла и проблемы с внутренним климатом. Да и вообще нереновированные старые дома начинают разрушаться: подъезды, козырьки и многое другое. Панели — это панели, но если за ними не ухаживать, то может случиться беда.

И если вы хотите купить квартиру в доме вторичного фонда, то прямо берите этот список и по пунктам спрашивайте маклера и хозяина: “А что со швами? А какая тут вентиляция?” И т. д.

Самые низкие счета за коммунальные услуги — в новых домах. Они построены из новейших материалов, которые держат тепло, у них уже есть принудительная вентиляция и крутые техносистемы. Самые высокие счета за тепло — в нереновированных домах.

С реновированными же домами такая история: после реновации счета меньше обычно не становятся, но и больше тоже. Экономию от реновации люди обычно получают не сразу, а только когда, когда кредит выплачен. Тогда они явно будут в плюсе. Это инвестиция в будущее.