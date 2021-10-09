Что делать, если вы надолго уезжаете из загородного дома?

Камера, конечно, заснимет преступление, но не предотвратит кражу



Конечно, камера — одна из возможностей следить за тем, что происходит в вашем доме или саду. Современные камеры умеют многое: они реагируют на движение и показывают ночное изображение в темноте. Камеру легко устанавливать и настраивать. Видеоизображение можно посмотреть и на компьютере, и на смартфоне, и на планшете, приборы работают тихо, потому что у них нет шумного вентилятора.

“Несмотря на свою превосходную функциональность, камеры все же не торопятся мешать преступникам. Поэтому для полной защиты дома следует подумать и о других решениях”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Спрячьте все ценное



Первый совет: позаботьтесь о своем имуществе — уберите ценные вещи и рабочие инструменты, чтобы их не было видно. То, что для вас обычная бочка, для вора может означать ценный металлолом, который можно сдать в пункт приема. Это привлекает внимание и побуждает продолжить поиски. Оставляя всевозможные рабочие инструменты в доступном месте, вы существенно упрощаете жизнь вору. “Есть примеры, когда на второй этаж забирались по европоддонам через открытое окно или взламывали дверь ломом, найденным во дворе”, — рассказал Пярьяла.



Установите охранную систему



К сожалению, спрятать от воров абсолютно всё невозможно. Злоумышленники могут наведываться в загородный дом не один раз и совершать кражи в течение нескольких дней. “Бывало, что в загородном доме ломали и выносили печь. Это долгий процесс, и при наличии даже простейшей охранной системы это было бы невозможно”, — заверил Пярьяла. Здесь в игру в качестве дополнительной меры вступает охранная система: если она есть в доме, вор не сможет днями или неделями вывозить вещи.



Охранное оборудование будет работать даже при отключении электричества



На дачах возможно аварийное отключение электропитания, но на работе охранной системы это не скажется. “При отключении электричества центральное устройство G4S переходит на питание от аккумулятора, которого хватит на много часов — за это время подача тока обычно восстанавливается. При переходе на питание от аккумулятора прибор издает сигнал, после чего владелец может сам решить, хочет ли он, чтобы патрульный экипаж все проверил, или известно, что электричество отключилось ненадолго и причин для беспокойства нет”, — добавил Пярьяла.

