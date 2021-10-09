Покупка жилья: назван важный аргумент в пользу новостроек

На портале Kinnisvara24 продается в общей сложности почти 6 600 квартир, домов или частей домов. Из них 627 предложений, то есть около 10%, имеют маркировку энергоэффективности класса А, и примерно четверть из них расположены в новостройках. Объекта с маркировкой энергоэффективности B на портале сейчас 732, 41% из них в новостройках.

Исполнительный директор портала Катрин Арон сказала, что в связи с поставленными целями в области энергоэффективности и текущей рыночной ситуацией внимание на энергоэффективность обращают все девелоперы и строители новых зданий: “Если три года назад всего 2% выставленных на продажу на портале квартир имели маркировку энергоэффективности A, то сегодня ситуация намного лучше. Большинство новых проектов рекламируют энергоэффективность в качестве своего преимущества. Это не всегда класс энергоэффективности A или B, но без энергетической маркировки новый объект продать уже невозможно”.

По ее словам, в ходе ремонта старых зданий добиться соответствия энергетической маркировке A или B уже значительно сложнее и дороже. “Если цель обеспечения энергоэффективности учтена еще при планировании строительства — начиная с выбора земельного участка, планирования расположения здания и архитектурного решения — построить экономичный дом гораздо проще. При ремонте существующего здания также можно значительно снизить энергопотребление, но в большинстве случаев класс A или B останется недостижим”, — отметила Арон.