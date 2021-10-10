Как быстро отмыть кафельную плитку: топ лайфхаков, которые облегчат вам жизнь

Обращайте внимание и на содержание агрессивных моющих компонентов. Самые вредные — аПАВ (анионные поверхностно-активные вещества). Регулярно делать уборку с помощью средств с высоким содержанием аПАВ небезопасно: они накапливаются в организме и могут вызывать нарушения в работе практически всех жизненно важных систем. Что проявляется в виде сухости кожи, дерматитов и аллергий.

Сильные кислоты в составе средства выдаст резкий химический запах из бутылки. Работать с такими средствами можно только в перчатках, с открытыми окнами в помещении.

Лучше всего с загрязнениями в ванной справляются средства для мытья сантехники. Но плитка портится от кислот в их составе. Кроме того, ванная — влажное помещение с низкой циркуляцией воздуха, и во время уборки в ней легко надышаться испарениями от моющего средства. Поэтому едкие кислотосодержащие составы лучше здесь не использовать и предпочесть им более щадящие, на основе лимонной, молочной и других органических кислот.

Перед тем как приступать к мытью плитки, попробуйте ее распарить: наберите горячей воды в ванную, душевую или кухонную мойку или пройдитесь по поверхности горячим феном. Поры плитки раскроются, и отмыть грязь будет легче.

Мелкие загрязнения удалит средство для мытья посуды или содовый раствор: добавляем четыре столовые ложки в литр воды, наносим его на плитку и оставляем на несколько минут. Чистим, смываем водой. Более сложные загрязнения убираем средством для мытья кухонных плит.

Чтобы ускориться, задумайтесь о покупке технологичного инвентаря — пароочистителя и электрощетки. А роботы-мойщики окон на вакуумных насосах крепятся к любой гладкой поверхности, и к плитке тоже. Таким гаджетом удобно пользоваться на больших площадях, облицованных плиткой.

Трудоемкий процесс мытья керамической плитки можно облегчить и урезать по времени, если следовать нашим советам и лайфхакам. А вы знали о них?

Разводы на глянцевой плитке

Они появляются, если после уборки плитку не вытерли насухо. Отполировать ее поможет тряпка из микрофибры. Тщательно протирать глянцевую плитку нужно после каждого принятия душа или ванны, предварительно сполоснув ее водой.

Можно использовать средство для мытья стекол или попробовать натереть плитку нашатырным спиртом (2–3 столовые ложки на литр воды). Но лучше припасти эти методы на экстренный случай и не увлекаться спиртосодержащими составами: пары спиртов небезопасны для здоровья.

ЛАЙФХАК

Плитку на стене начинайте мыть снизу вверх, заканчивайте сверху вниз. Это поможет отмыть ее быстро и без лишних телодвижений.

Потемневшие межплиточные швы

Продезинфицировать и осветлить потемневшие швы могут составы на основе хлора. Но хлор здорово вредит организму и может испортить саму плитку. И это несмотря на то, что в целом кафель довольно стойкий к бытовой химии материал, ведь во время производства он проходит несколько этапов обжига при очень высоких температурах.

Плюс такие составы решат проблему только потемневшей белой затирки. Если она цветная, после такой дезинфекции пигменты посветлеют, цвет станет неоднородным. Это можно исправить специальной акриловой краской для швов, но, чтобы аккуратно ее нанести, придется повозиться.

Более щадящие методы борьбы с потемнением и плесенью на швах — обработка пароочистителем, использование слабокислотных составов или средства в форме карандашей.

ЛАЙФХАК

Обычно швы покрываются плесенью, темнеют и приобретают неоднородный цвет, если на затирке сэкономили и заполнили швы цементным составом.

Чтобы не тратить силы и время на поддержание швов в чистоте, остановитесь на эпоксидной двухкомпонентной затирке. Она стоит дороже, зато почти не впитывает влагу, в отличие от цементной, на ней плохо размножаются бактерии и грибки, она не меняет цвет и почти неубиваема.

6 советов для чистой плитки и швов

Откажитесь от черной глянцевой плитки.



Или облицуйте ею совсем маленькую площадь. Это самый маркий вариант из всех существующих.



Избегайте слишком шершавой плитки.



На такой плитке почти невозможно поскользнуться, однако отмыть ее тоже почти невозможно: тряпка цепляется за грубую поверхность, и на ней остаются частички ткани, а мелкая грязь въедается намертво.



Протирайте кухонный фартук и плитку на полу на кухне в конце дня после готовки.



На этот ежедневный ритуал уйдет совсем мало времени, и не придется подолгу отмывать въевшиеся загрязнения.



После укладки плитки обработайте швы герметиком.



Это продлит срок службы затирки, особенно если она цементная.



Держите облицованные плиткой поверхности в сухости.



Надежная профилактика появления грибка и плесени — хорошая вентиляция в ванной и санузлах, всегда приоткрытые двери во влажных помещениях.



Не используйте мыльный раствор.



На поверхности плитки и швов мыло образует микропленку, а это — хорошая среда для размножения грибков и плесени.

