6 вариантов отделки стен, которые будут актуальны в ближайшие 10 лет

Еще один плюс покраски — цвет стен всегда легко обновить или поменять. Но если вы выбрали новый оттенок, не наносите его поверх старого, сначала обязательно нанесите грунт.

Для влажных помещений выбирайте краску со степенями блеска от 7% — она не боится ни воды, ни грязи. Глубокая матовая будет красиво смотреться в спальне, но надо быть очень аккуратным — на ней остаются следы от малейших прикосновений.

— Краска — один из самых удобных инструментов в ремонте. Предпочтительнее английские премиум-бренды, у них потрясающе красивые цветовые палитры. Единственный минус окрашивания — тщательная подготовка стен. Краску можно использовать во всех помещениях — спальне, кухне, ванной.

Такой вид отделки используют практически в любых помещениях. При этом можно наносить краску ровно и фактурно — с помощью специального валика. Но у этого способа отделки есть свои сложности. Перед покраской стены нужно тщательно подготовить — они должны быть идеально ровными. И тут не обойтись без помощи специалиста.

Стены, окрашенные современными материалами, прекрасно отмываются, так что убрать пятна не составит труда. При повреждении покрытия его легко закрасить.

Сейчас в магазине представлено огромное количество цветов, но если в палитре нет нужного, то можно смешать цвета прямо на месте. Лучше сразу рассчитать необходимое количество краски и купить ее с запасом. При следующей колеровке может быть разница в оттенке, незначительная на первый взгляд, но заметная при покраске.

Краска уже давно перестала быть чем-то пугающим — раньше для ремонта можно было купить только сильно пахнущие консистенции, да и выбор оттенков был ограничен.

Какие варианты наиболее актуальны и в чем преимущества или недостатки каждого из них — обсудим вместе с экспертами.

Важный элемент в дизайне жилья — декоративная отделка стен, которая позволит сделать квартиру уютной и комфортной. И выбор можно не ограничивать только покраской или обоями.

Самый универсальный материал обоев — флизелин. Его удобно клеить, он легко моется и в целом довольно неприхотлив. При аккуратном использовании такие обои смогут украсить даже ванную комнату. Бумажные обои красивы, но очень нежны и доставят массу неудобств в поклейке.

— Обои, пожалуй, самый популярный отделочный материал. Дело в том, что для поклейки обоев совсем не обязательно использовать идеально ровные стены — толщина рулона позволяет нивелировать небольшие огрехи. Лучше не использовать одинаковые обои для всей комнаты, а комбинировать активные рисунки с нейтральными, окрашенными участками стен, добавлять молдинги.

К недостаткам такого покрытия можно отнести его недолговечность — рано или поздно их придется полностью менять. И тут всплывает еще один минус — довольно сложный демонтаж и обработка стен после снятия старых обоев.

Но не всякие обои можно использовать в определенных помещениях. Например, бумажные категорически не подойдут в ванную комнату, так как не выдерживают влажной среды. Тут лучше использовать влагостойкие, например флизелиновые, виниловые или стекловолоконные. Производители предлагают множество вариантов даже для таких “сложных” комнат.

Одно из достоинств — они очень хорошо скрывают мелкие недостатки стен. К тому же их можно наклеивать, не прибегая к помощи мастера.

Обои отличаются разнообразием рисунков — всегда можно найти тот, что понравится. При покупке нужно учесть необходимый объем с запасом, так как следующая партия может отличаться оттенком. А если несколько рулонов останется, то их можно локально использовать при повреждении части обоев.

Поклейка обоев — один из самых популярных видов оформления стен. Бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, стеклообои, жидкие, фотообои, акриловые — вариантов множество. И среди них можно выбрать подходящий: обычные или моющиеся, устойчивые к выгоранию, влагостойкие.

— Сегодня как никогда актуальны окрашенные стены, все больше людей выбирают именно этот вариант. Краску легко наносить, за такой стеной проще ухаживать, а широкая оттеночная палитра позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Минусы — большую сложность вызывает подготовка стен.

Виниловые обои обладают почти “железобетонной” прочностью, но не очень экологичны. У них есть минимальные химические испарения, поэтому их лучше оставить для общих проходных зон — коридоров и холлов.

Елена Мизотина:

— Сегодня обои чаще используются как яркий акцент. Рисунок может быть сюжетный либо с эффектным узором, особенно популярны крупноформатные принты, они наполняют комнату художественной красотой. Минусы — необходимо понимание, какой рисунок на обоях зрительно увеличивает комнату, какой сюжет уместен. Это очень тонкая работа.

Панели



Такой вид отделки довольно прост и практичен. Декоративные панели для оформления стен можно выбрать из разных материалов (ПВХ, МДФ, гипс и гипсовинил, бамбук, пробка, стекло). При этом они представлены в широкой палитре.

Панели отличаются долговечностью, за ними очень легко ухаживать, а при повреждении какой-то части — беспроблемно заменить. Причем их просто устанавливать и не нужно тщательно выравнивать стены — панели скрывают все недостатки.

К минусам можно отнести одно — они “скрадывают” пространство из-за объемности конструкции.

Елена Седых:

— Декоративные панели очень универсальны — их можно сделать мягкими или жесткими, подобрать любой дизайн. Но нужно помнить: чем больше объемного декора, тем сложнее его чистить. К тому же материалы могут быть дорогостоящими.

Линкруст



Один из вариантов обоев — линкруст — появился еще в XIX веке как замена лепнине, но и сегодня весьма актуален. Состоит он из тканевой или бумажной подложки и нанесенного на нее объемного материала, который позволяет создать любой рельеф. Популярность его объясняется долговечностью и неприхотливостью в уходе.

Немаловажно, что линкруст экологичен, так как для него используются натуральные материалы, поэтому его часто выбирают для детских комнат. Также он воздухопроницаем, поэтому вариант появления грибка или плесени на стене минимален. Линкруст прекрасно скрывает мелкие недостатки стен и их неровность.