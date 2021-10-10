6 вариантов отделки стен, которые будут актуальны в ближайшие 10 лет
Важный элемент в дизайне жилья — декоративная отделка стен, которая позволит сделать квартиру уютной и комфортной. И выбор можно не ограничивать только покраской или обоями.
Какие варианты наиболее актуальны и в чем преимущества или недостатки каждого из них — обсудим вместе с экспертами.
Эксперты в этой статье:
- Елена Седых, архитектор-дизайнер, преподаватель международной школы дизайна, основатель дизайн-бюро “Дом внутри”, автор telegram-канала “Интерьерщица”
- Елена Мизотина, основатель и руководитель студии GM-interior
Покраска стен
Краска уже давно перестала быть чем-то пугающим — раньше для ремонта можно было купить только сильно пахнущие консистенции, да и выбор оттенков был ограничен.
Сейчас в магазине представлено огромное количество цветов, но если в палитре нет нужного, то можно смешать цвета прямо на месте. Лучше сразу рассчитать необходимое количество краски и купить ее с запасом. При следующей колеровке может быть разница в оттенке, незначительная на первый взгляд, но заметная при покраске.
Стены, окрашенные современными материалами, прекрасно отмываются, так что убрать пятна не составит труда. При повреждении покрытия его легко закрасить.
Такой вид отделки используют практически в любых помещениях. При этом можно наносить краску ровно и фактурно — с помощью специального валика. Но у этого способа отделки есть свои сложности. Перед покраской стены нужно тщательно подготовить — они должны быть идеально ровными. И тут не обойтись без помощи специалиста.
Елена Седых:
— Краска — один из самых удобных инструментов в ремонте. Предпочтительнее английские премиум-бренды, у них потрясающе красивые цветовые палитры. Единственный минус окрашивания — тщательная подготовка стен. Краску можно использовать во всех помещениях — спальне, кухне, ванной.
Для влажных помещений выбирайте краску со степенями блеска от 7% — она не боится ни воды, ни грязи. Глубокая матовая будет красиво смотреться в спальне, но надо быть очень аккуратным — на ней остаются следы от малейших прикосновений.
Еще один плюс покраски — цвет стен всегда легко обновить или поменять. Но если вы выбрали новый оттенок, не наносите его поверх старого, сначала обязательно нанесите грунт.
Елена Мизотина:
— Сегодня как никогда актуальны окрашенные стены, все больше людей выбирают именно этот вариант. Краску легко наносить, за такой стеной проще ухаживать, а широкая оттеночная палитра позволяет реализовать любые дизайнерские идеи. Минусы — большую сложность вызывает подготовка стен.
Обои
Поклейка обоев — один из самых популярных видов оформления стен. Бумажные, флизелиновые, виниловые, текстильные, стеклообои, жидкие, фотообои, акриловые — вариантов множество. И среди них можно выбрать подходящий: обычные или моющиеся, устойчивые к выгоранию, влагостойкие.
Обои отличаются разнообразием рисунков — всегда можно найти тот, что понравится. При покупке нужно учесть необходимый объем с запасом, так как следующая партия может отличаться оттенком. А если несколько рулонов останется, то их можно локально использовать при повреждении части обоев.
Одно из достоинств — они очень хорошо скрывают мелкие недостатки стен. К тому же их можно наклеивать, не прибегая к помощи мастера.
Но не всякие обои можно использовать в определенных помещениях. Например, бумажные категорически не подойдут в ванную комнату, так как не выдерживают влажной среды. Тут лучше использовать влагостойкие, например флизелиновые, виниловые или стекловолоконные. Производители предлагают множество вариантов даже для таких “сложных” комнат.
К недостаткам такого покрытия можно отнести его недолговечность — рано или поздно их придется полностью менять. И тут всплывает еще один минус — довольно сложный демонтаж и обработка стен после снятия старых обоев.
Елена Седых:
— Обои, пожалуй, самый популярный отделочный материал. Дело в том, что для поклейки обоев совсем не обязательно использовать идеально ровные стены — толщина рулона позволяет нивелировать небольшие огрехи. Лучше не использовать одинаковые обои для всей комнаты, а комбинировать активные рисунки с нейтральными, окрашенными участками стен, добавлять молдинги.
Самый универсальный материал обоев — флизелин. Его удобно клеить, он легко моется и в целом довольно неприхотлив. При аккуратном использовании такие обои смогут украсить даже ванную комнату. Бумажные обои красивы, но очень нежны и доставят массу неудобств в поклейке.
Виниловые обои обладают почти “железобетонной” прочностью, но не очень экологичны. У них есть минимальные химические испарения, поэтому их лучше оставить для общих проходных зон — коридоров и холлов.
Елена Мизотина:
— Сегодня обои чаще используются как яркий акцент. Рисунок может быть сюжетный либо с эффектным узором, особенно популярны крупноформатные принты, они наполняют комнату художественной красотой. Минусы — необходимо понимание, какой рисунок на обоях зрительно увеличивает комнату, какой сюжет уместен. Это очень тонкая работа.
Панели
Такой вид отделки довольно прост и практичен. Декоративные панели для оформления стен можно выбрать из разных материалов (ПВХ, МДФ, гипс и гипсовинил, бамбук, пробка, стекло). При этом они представлены в широкой палитре.
Панели отличаются долговечностью, за ними очень легко ухаживать, а при повреждении какой-то части — беспроблемно заменить. Причем их просто устанавливать и не нужно тщательно выравнивать стены — панели скрывают все недостатки.
К минусам можно отнести одно — они “скрадывают” пространство из-за объемности конструкции.
Елена Седых:
— Декоративные панели очень универсальны — их можно сделать мягкими или жесткими, подобрать любой дизайн. Но нужно помнить: чем больше объемного декора, тем сложнее его чистить. К тому же материалы могут быть дорогостоящими.
Линкруст
Один из вариантов обоев — линкруст — появился еще в XIX веке как замена лепнине, но и сегодня весьма актуален. Состоит он из тканевой или бумажной подложки и нанесенного на нее объемного материала, который позволяет создать любой рельеф. Популярность его объясняется долговечностью и неприхотливостью в уходе.
Немаловажно, что линкруст экологичен, так как для него используются натуральные материалы, поэтому его часто выбирают для детских комнат. Также он воздухопроницаем, поэтому вариант появления грибка или плесени на стене минимален. Линкруст прекрасно скрывает мелкие недостатки стен и их неровность.
Однако такой вид отделки довольно дорогостоящий: натуральность материалов сказывается на цене. Да и чтобы нанести его на стены, потребуется много времени — необходимо сначала подготовить поверхность, размочить полотна, а затем их тщательно высушить.
Надо учитывать, что линкруст можно использовать только в теплых помещениях, так как он не переносит низких температур.
Елена Седых:
— На стенах старых вагонов московского и петербургского метро использован линкруст — в его основе тканевая подложка с нанесенным поверх узором из природных пластмасс. Линкруст изобрели в Викторианскую эпоху как элитный материал для отделки. Советская власть наладила его производство и очень полюбила за стойкость, декоративность и простоту в монтаже. Линкрустом обшивали вагоны и каюты кораблей — ему ничего не страшно.
Сейчас советский линкруст ушел в прошлое, зато оригинальный, английский, производят до сих пор. Его преимущество в потрясающих декоративных узорах и абсолютной прочности. Если у вас большая активная семья с детьми и вы знаете, что обои или краска долго не проживут, лучший выбор — стойкий линкруст.
Декоративная штукатурка
Декоративная штукатурка также представлена в самых разных фактурах и цветах. Она позволяет создать и нарочитые неровности на стене, и глянцевую поверхность, а также имитировать различные природные материалы.
Главные достоинства — экологичность, долговечность, возможность скрывать швы и неровности стен, легкость в нанесении, экономичность. Кроме того, декоративную штукатурку можно использовать практически в любых помещениях. За ней просто ухаживать — легко мыть, даже чистящими средствами.
Елена Седых:
— Лет пятнадцать назад все дизайнеры поголовно увлекались “венецианкой” — декоративной штукатуркой, имитирующей полированный мрамор. Ею покрывали все — от комнат до ванн.
Сама по себе штукатурка вещь неплохая: достаточно прочная и легко моется. Но в слишком большом количестве вызывает ощущение некой казенности. Сейчас, помимо “венецианки”, существует масса вариантов интересных покрытий и декоров любого цвета и фактуры, но будьте внимательны — штукатурку должны наносить только профессионалы. Желательно — специалисты магазина, где вы ее купили. Иначе результат может быть совершенно непредсказуемым, ведь нанесение штукатурки — это процесс, требующий сноровки.
Елена Мизотина:
— С одной стороны, она способна поддерживать простоту и стиль интерьера (например, имитация стен под бетон), а с другой стороны, может быть с интригующими, роскошными эффектами (например, имитация натурального шелка).
Минусы — исполнитель, специалист по нанесению имеет большое значение, иначе вместо шелка можно получить неожиданный, очень далекий от задумки эффект.
Декоративный кирпич
Если раньше голая кирпичная стена наводила на мысли о разрухе и неоконченном ремонте, то сегодня это один из самых популярных видов оформления стен. Одна из причин популярности — возможность вписать почти в любой интерьер. Для этого можно выбрать практически любую расцветку и форму. При этом декоративный кирпич имеет множество достоинств: экологичность, пожаробезопасность, долговечность и легкость при монтаже.
Однако неровная поверхность этого материала усложняет уход за ним. Да и объемные плитки могут зрительно уменьшить пространство.
Елена Седых:
— Если вы захотели лофт — декоративный кирпич в этом поможет. Он съест всего по сантиметру от каждой стены, зато отлично имитирует настоящую старинную кладку. Материал достаточно прочный, но возможны неудобства в уходе — стирать пыль с неровных поверхностей всегда сложнее. Ну и использовать такой кирпич стоит дозированно, иначе есть риск превратить свою квартиру в недостроенную английскую фабрику.