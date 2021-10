Juba kaks aastakümmet on kinnisvaraturu kuumim paik olnud Peetri. Aga Kalamaja? Selle paiga puhul on suurem ažiotaaž mööda läinud. Ka Peetri puhul tekib olukord, kus inimesed soovivad sealt ära kolida, et leida taas privaatsust ja rahu. Variant on näiteks kolida veidi edasi Raasiku valda, kus on ruumi rohkem.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütleb, et see, kuhu inimesed liiguvad ja millised on järgmised kuumad piirkonnad, oleneb tegelikult väga palju kohalikust omavalitsusest ja sealsetest inimestest.