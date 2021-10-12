ФОТО | В Нымме построят новый жилой комплекс из трех квартирных домов

Жилой комплекс Метсатука находится недалеко от болотной тропы и леса Пяэскюла в Нымме. По адресу Теэлизе, 6, 8 и 10 будут построены три дома с квартирами, где будет от одной до четырех комнат, а их площадь составит 40–124 квадратных метров.

Уже сейчас можно забронировать квартиру в доме по адресу Теэлизе, 8. Дом с 43 квартирами должен быть готов в начале 2023 года.

В комплексе будут трех- и четырехэтажные квартирные дома. Для того, чтобы получить максимум дневного света, у большинства квартир окна будут выходить на две стороны, а на балконах будут стеклянные ограждения. Дома имеют энергетическую классификацию B.

В самых дорогих квартирах будут также сауны и терраса на крыше, а окна будут выходить на три стороны.

У комплекса будет как наземная парковка, так и подземная, где можно кроме автомобилей безопасно парковать велосипеды. Территория комплекса огорожена.

Автор проекта — архитектор Ану Таммемяги.