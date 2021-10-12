ФОТО | Почти как в Италии: волость в Латвии ищет новых владельцев для заброшенных домов

“Мы начинаем новую кампанию. В приходе около полусотни разных заброшенных домов. Мы свяжемся с владельцами и узнаем, можно ли их купить, и, если ответ будет положительным, то вы об этом узнаете! Мы планируем публиковать информацию о них в начале каждого месяца. И даже если эта информация не имеет к вам никакого отношения, мы все равно будем рады, если вы ей поделитесь, потому что каждый новый человек в волости привносит что-то новое и делает нас сильнее. Каждый, кто поделится нашим сообщением и поставит “лайк” примет участие в конкурсе и сможет выиграть напечатанную на ткани красивую фотографию Мартиньша Силгаилиса”, — таким был текст, опубликованный на странице Каркской волости в Facebook. Он сопровождался информацией и фотографиями о первом объекте этой кампании — жилом доме Cekuliņas, который ждет своих новых владельцев.

Портал Māja & Dārzs связался с представителем Валкского края Иво Лейтисом, чтобы узнать, кто является автором идеи, и не была ли эта идея заимствована из Италии, где довольно часто можно найти объявления о том, что недвижимость продается за символическую сумму в один евро.

“Инициатором этой кампании была администрация волости Каркю. Идея возникла потому, что к сотрудникам администрации часто приходят люди с вопросами о том, как купить одно из владений в волости. В разделе недвижимости на портале ss.com не так много активных предложений, но это не соответствует реальной ситуации. Невысокое количество объявлений о продаже можно объяснить тем, что сами владельцы неохотно публикуют рекламу, а налог на недвижимость в Валкском крае довольно низок и не способствует тому, чтобы люди спешили продавать свою недвижимость”, — пояснил Лейтис.