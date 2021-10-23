ФОТО | В США продают дом из популярного сериала “Сабрина — маленькая ведьма”

Как передает The Sun, действие сериала проходило в вымышленном пригороде Вестбридж в Массачусетсе, но на самом деле дом Сабрины находится недалеко от Нью-Йорка. Его полный адрес: 64 E Main Street, Freehold, NJ 07728.

В сериале использовались кадры фасада здания, а вот вся внутренняя обстановка была построена с помощью декораций.

Риэлторы сообщили, что в доме три этажа и недостроенный “очень большой чердак”. Ранее помещение было жилым, но в последнее время дом использовался как офис.

Последний владелец здания является бизнесменом. Он приобрел “дом Сабрины” у банка в 2014 году и отремонтировал его, выставив на продажу дороже.

Всего в доме пять отдельных комнат, которые стали офисами, две ванные и две кухни.

Телесериал “Сабрина — маленькая ведьма” (Sabrina Teen Witch) выходил с 1996 по 2003 год и насчитывает более 160 серий. По сюжету старшеклассница Сабрина неожиданно узнает, что она ведьма. Живет девочка вместе с двумя тетями, у которых также есть магические способности и которым на самом деле около 600 лет. Культовым стал сериальный черный говорящий кот Сабрины Салем. Главную героиню сыграла Мелисса Джоан Харт.