Как выбрать датчик угарного газа? 8 ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при его приобретении
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рассказывает все самое важное о датчиках угарного газа.
В каких зданиях или помещениях должен быть установлен датчик угарного газа?
- В жилом помещении, где находится газовое устройство, соединенное с дымоходом. Прежде всего, такими устройствами являются работающие на газе водонагреватель и котел.
- В зданиях, где имеется газовое отопительное устройство или газовый водонагреватель. Сюда же относится случай, если устройство находится, например, в подвале или отдельном техническом помещении. В таком случае датчик должен находиться в таком месте, где будет слышен сигнал тревоги людям, подверженным опасности. Например, в случае газового отопительного устройства, находящегося в подвале, датчик может быть установлен в помещении над устройством. Или в случае газового устройства в техническом помещении — в ближайшем к нему жилом помещении.
- С 1 января 2022 года в зданиях (жилые дома и другие здания), где имеются отопительные устройства, работающие на твердом топливе: печь с дровяным отоплением, камин, плита, котел и т. п.
Датчики угарного газа бывают разные, но требования, которым они должны соответствовать, одинаковые. На выбор предлагаются датчики с экраном и без экрана, также имеются датчики с разными системами питания (питание от батарейки, аккумулятора или электрической сети). Самый простой и дешевый датчик — датчик угарного газа без индикатора. Индикаторы, память и смарт-функции добавляют устройству полезных функций, но за счет этого датчик стоит также дороже. Независимо от своих свойств, датчики работают и сообщают об опасном угарном газе одинаково.
8 ключевых моментов, на которые следует обратить внимание
Аккумулятор, батарейка или сетевое питание
Датчики могут быть с питанием от аккумулятора, батарейки или сети переменного тока. Датчик, работающий от аккумулятора или батареек, легко установить, и он работает также во время прерывания электричества. Датчик с питанием от сети переменного тока не зависит от батарейки и поэтому не требует ее замены. У датчиков со встроенным аккумулятором последний служит весь срок службы датчика. В то время как у датчика с батарейкой в течение срока службы устройства следует менять батарейки. Тем не менее замена батареек или сетевое питание не делают из датчика угарного газа вечное устройство. Независимо от питания, у датчиков имеется определенный срок службы, в течение которого производитель гарантирует правильность измерений.
Индикатор
Индикатор дает нам возможность видеть измеренную датчиком концентрацию (количество) угарного газа в воздухе помещения и другую информацию, визуально отображаемую на индикаторе. Концентрация угарного газа отображается в ppm, или в миллионных долях. Датчики подают, как правило, сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в помещении превышает 30 ppm в течение двух часов или если концентрация угарного газа составляет 300 ppm максимально в течение трех минут. Концентрация угарного газа в 30 ppm не представляет опасности для жизни. Продолжительное пребывание при такой концентрации может вызвать сонливость. Тем не менее стоит проверить отопительные устройства и следить за ситуацией. Сигнал тревоги выключится сам, как только концентрация угарного газа упадет ниже 50 ppm. Датчик без индикатора дает сигнал тревоги при тех же условиях.
Влажное помещение
Прежде чем купить датчик угарного газа, подумайте, в каком помещении вы хотите его установить. Датчики в зависимости от конструкции предназначены для разных окружающих условий. Большинство датчиков предназначено для сухих помещений, где влажность воздуха не превышает 80%. Довольно мало датчиков, которые подходят для установки в ванную, где влажность воздуха высокая. Например, устанавливаемый в ванной датчик должен подходить для влажных помещений. В связи с этим следует всегда смотреть параметры влажности среды, где будет использоваться датчик. Эти параметры указаны производителем в инструкции по эксплуатации устройства. В ванную подходит датчик, выдерживающий 90%-ю влажность воздуха.
Срок службы датчика
Срок службы датчика зависит от сенсора, не от батарейки. Срок службы некоторых датчиков истекает к определенной дате. Как правило, пользователь должен при включении датчика отметить на устройстве дату включения или дату окончания срока службы согласно инструкции. Более умные датчики сами следят за сроком службы и заранее сообщают о его окончании звуковым или визуальным сигналом. Срок службы датчиков обычно составляет 7–10 лет.
Датчики “два в одном”
Датчик угарного газа и датчик дыма могут быть также устройством “два в одном”. В таком случае устройство должно соответствовать как требованиям, действующим для датчиков дыма, так и требованиям, действующим для датчиков угарного газа.
Автоматическая система пожарной сигнализации
Для автоматической системы пожарной сигнализации имеются специальные датчики угарного газа, совместимые с системой. Если вы желаете добавить датчик угарного газа к своей системе пожарной сигнализации, обратитесь к установщику системы или управляющей фирме.
Инструкция и маркировка
К каждому продаваемому в Эстонии датчику должна прилагаться инструкция на эстонском языке. В инструкции должно быть написано все необходимое для установки и использования датчика. Автономные датчики угарного газа должны отвечать требованиям стандарта EVS-EN 50291-1. Ссылка на данный стандарт должна быть обязательно указана в их маркировке. У датчика должны быть в качестве маркировки приведены данные производителя, тип обнаруживаемого газа, название и модель устройства, тип батареек (если с питанием от батарейки), рекомендуемый максимальный срок службы устройства, диапазон температуры и влажности воздуха окружающей среды, в которой используется датчик.
Цена
Более простые и дешевые датчики стоят немного менее 20 евро, и датчики с индикатором и смарт-функциями стоят от 40 до 80 евро. Также более продолжительный срок службы влияет на цену. При заказе дешевого датчика в интернете рекомендуется внимательно проверить фактическую маркировку и инструкции по эксплуатации изделия. Не соответствующий требованиям датчик угарного газа может не защитить вас от угарного газа.