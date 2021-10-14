Как выбрать датчик угарного газа? 8 ключевых моментов, на которые следует обратить внимание при его приобретении

Датчики могут быть с питанием от аккумулятора, батарейки или сети переменного тока. Датчик, работающий от аккумулятора или батареек, легко установить, и он работает также во время прерывания электричества. Датчик с питанием от сети переменного тока не зависит от батарейки и поэтому не требует ее замены. У датчиков со встроенным аккумулятором последний служит весь срок службы датчика. В то время как у датчика с батарейкой в течение срока службы устройства следует менять батарейки. Тем не менее замена батареек или сетевое питание не делают из датчика угарного газа вечное устройство. Независимо от питания, у датчиков имеется определенный срок службы, в течение которого производитель гарантирует правильность измерений.

Датчики угарного газа бывают разные, но требования, которым они должны соответствовать, одинаковые. На выбор предлагаются датчики с экраном и без экрана, также имеются датчики с разными системами питания (питание от батарейки, аккумулятора или электрической сети). Самый простой и дешевый датчик — датчик угарного газа без индикатора. Индикаторы, память и смарт-функции добавляют устройству полезных функций, но за счет этого датчик стоит также дороже. Независимо от своих свойств, датчики работают и сообщают об опасном угарном газе одинаково.

Индикатор

Индикатор дает нам возможность видеть измеренную датчиком концентрацию (количество) угарного газа в воздухе помещения и другую информацию, визуально отображаемую на индикаторе. Концентрация угарного газа отображается в ppm, или в миллионных долях. Датчики подают, как правило, сигнал тревоги, если концентрация угарного газа в помещении превышает 30 ppm в течение двух часов или если концентрация угарного газа составляет 300 ppm максимально в течение трех минут. Концентрация угарного газа в 30 ppm не представляет опасности для жизни. Продолжительное пребывание при такой концентрации может вызвать сонливость. Тем не менее стоит проверить отопительные устройства и следить за ситуацией. Сигнал тревоги выключится сам, как только концентрация угарного газа упадет ниже 50 ppm. Датчик без индикатора дает сигнал тревоги при тех же условиях.

Влажное помещение

Прежде чем купить датчик угарного газа, подумайте, в каком помещении вы хотите его установить. Датчики в зависимости от конструкции предназначены для разных окружающих условий. Большинство датчиков предназначено для сухих помещений, где влажность воздуха не превышает 80%. Довольно мало датчиков, которые подходят для установки в ванную, где влажность воздуха высокая. Например, устанавливаемый в ванной датчик должен подходить для влажных помещений. В связи с этим следует всегда смотреть параметры влажности среды, где будет использоваться датчик. Эти параметры указаны производителем в инструкции по эксплуатации устройства. В ванную подходит датчик, выдерживающий 90%-ю влажность воздуха.

Срок службы датчика