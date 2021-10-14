ФОТО | Новое расширение Fahle Park: на Тартуском шоссе появится площадь с озеленением и здание с террасами

«Новая застройка привнесет на Тартуское шоссе современное зеленое городское пространство, которого в настоящее время там не хватает. И большие зеленые террасы дома, и зеленая городская площадь будут смотреть на Тартуское шоссе и открывать тем, кто едет из аэропорта, прекрасные виды – вместо нынешней неприглядной пустоши», - подчеркнул важность проекта собственник Fausto Capital Свен Михайлов.

Растущий интерес арендаторов к офисным помещениям Fahle побудил к дальнейшему расширению коммерческих и жилых помещений и планированию здесь новых экологичных домов. «Здание по адресу Тартуское шоссе, 84b станет знаком качества экологичного строительства, что совпадает с концепцией всего Fahle Park. Это также будет первое в Эстонии высотное здание, полностью построенное из деревянных конструкций. Консультации при его строительстве будут оказывать опытные инженеры из Швейцарии», - сказал Михайлов.

Новый дом будет энергоэффективным, здание станет использовать солнечную энергию и собирать дождевую воду. Дом по адресу Тартуское шоссе, 84b расположен вблизи остановок общественного транспорта и удобен для пользователей легких видов транспорта, здесь будут созданы парковки для велосипедов и самокатов с душевой, а также появятся места для зарядки электромобилей. Автостоянка разместится на двух подземных этажах.

По словам архитектора здания Маргит Ауле из Kaos Ahitektuuribüroo, зелень, стекло и известняк уже являются для Fahle ключевыми материалами, тогда как новое здание добавит в качестве нового элемента дерево, что создаст еще больше уюта. «Восемь надземных этажей здания будут ступенчато уменьшаться по площади вплоть до четвертого этажа за счет больших террас, создавая общее впечатление воздушности. Офисные помещения можно объединить с террасами, откуда открывается прекрасный вид на город и озеро Юлемисте, и где под защитой стекла можно обустроить, например, зимний сад или сауну», - описала Ауле особенности нового здания.