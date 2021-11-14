ФОТО | Удобно и практично: как переделать чердак в стильное жилое пространство

Чем светлее и просторнее чердак, тем лучше мы там будем себя чувствовать. Преобразование чердачного пространства как раз начинается с выбора цветовой гаммы. Более светлые тона усиливают имеющийся свет и помогают ему достичь самых дальних углов.

Другой важный аспект - правильное использование пространства в помещении. Под пологими стенами есть много места, куда поместится не всякая мебель. Убираться в этих местах также не очень удобно, поэтому их лучше использовать для встроенной мебели, вплотную прилегающей к стене.

Если вы планируете на чердаке столовую, то задумайтесь о мебели с круглыми формами. Вокруг круглого стола удобнее передвигаться в ограниченном чердачном пространстве.

Также под пологими стенами можно распланировать зоны, связанные с лежачими и сидячими действиями. Например, ванну спокойно можно туда поставить, а вот раковину там установить было бе неразумно.

Предлагаем несколько вариантов того, какую комнату можно оборудовать на чердаке

1. Домашний офис

В домашнем офисе на чердаке вам не будет никто мешать, а если на крыше есть окна, тотам всегда будет достаточно дневного света. Главное правильно расположить рабочий стол, чтобы туда попадал этот свет.

2. Спальня

На чердаке можно сделать стильную и особенную спальню. Если в крыше нет окон, то в помещении будет легче создать темноту, необходимую для качественного сна.

3. Детская

Если семья ждет прибавление, а на нижних этажах свободного места уже нет, то почему бы не сделать детскую на чердаке? Это может статьи идеальным пространством для ребенка, которое принадлежит только ему самому. Вдобавок для детей низкий потолок - не проблема.

4. Студия

У всех из нас есть хобби, но сложно дома выделить место, где им заниматься. В таком случае идеально использовать чердак как студию: для йоги, рисования, конструирования и т.д. Опять же, там вам никто не будет мешать.

5. Спортивный зал